Kısa bir süre önce 100 doların üzerine yükselen Litecoin (LTC) yükseliş trendini sürdürüyor. Son bir haftalık zaman diliminde %18,8 oranında değer kazanan LTC 102,53 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Şu anda 7.586.671.827 dolarlık piyasa değerine sahip olan LTC, en büyük 20. kripto para konumunda. Son 24 saatte 110 dolara kadar yükselen LTC sonrasında %3,2 oranında geri çekildi ve 102 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Emtia Olarak Sınıflandırılan LTC 150 Dolara Yükselebilir mi?

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) kısa süre önce Litecoin’i (LTC) emtia olarak sınıflandırdı. Bu gelişmenin ardından 80 dolardan 110 dolara kadar yükselen LTC bu süreçte %17’nin üzerinde değer kazandı. LTC haftalık bazda ise %23’ün üzerinde artış yaşadı.

Litecoin’deki (LTC) bu yükselişin, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) onu bir emtia olarak sınıflandırmasından kaynaklandığı düşünülüyor. CFTC, KuCoin borsasına açılan davada LTC’yi bir emtia olarak tanımladı. Bu gelişme her ne kadar KuCoin borsası için olumsuz olsa da LTC için olumlu bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Zira CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere SEC, son dönemde aralarında XRP, MATIC, BNB, TRX, BUSD, ICO, ALGO, MANA ve CHZ’nin de bulunduğu onlarca kripto para birimini menkul kıymet olarak kategorize etti. SEC’in menkul kıymet olarak tanımladığı kripto paraların listesine buradaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Litecoin’in (LTC), CFTC tarafından menkul kıymet olarak tanımlanması, SEC’in varlığı menkul kıymet olarak tanımlama olasılığını ortadan kaldırdı.

CFTC, Litecoin’i emtia olarak tanımlarken SEC ise Ethereum’un nasıl sınıflandırılacağı konusunda kararsız kalmaya devam ediyor. Bu durum, Litecoin’e yükseliş için önemli bir avantaj sağlıyor.

Litecoin’in (LTC) Geleceği

Analistler ve uzmanlar, LTC’nin 110 dolar seviyesini aşmayı başarması halinde yeni bir yükseliş dalgasıyla 120 dolar ile 150 dolar aralığına yükseleceğini öngörüyor.

LTC’nin düşüş trendine girmesi halinde ise temel destek seviyeleri olarak 100 dolar ve 90 dolar seviyelerine işaret ediliyor.

Litecoin (LTC) grafiğinde 20 Günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA 20), 50 Günlük Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA 50) üzerine yükseldi. Bu da LTC’deki yükseliş trendi beklentilerini destekliyor. Öte yandan 24 saatlik Göreceli Güç Endeksi (RSI) 61,17 seviyesinde bulunuyor ve piyasa duyarlılığında “nötr” bölgeye işaret ediyor.