ABD’li kriptografi uzmanı Leonard Harris Sassaman’ın Satoshi Nakamoto olduğu yönündeki iddialar, HBO tarafından hazırlanan Bitcoin belgeseli nedeniyle arttı.

Bu yazımızda ünlü kriptografi uzmanı ve gizlilik savunucusu Len Sassaman kimdir, kariyeri ve ölümü gibi en çok merak edilen konulara yakından bakacağız.

Asıl adı Leonard Harris Sassaman olan Len Sassaman, 9 Nisan 1980 tarihinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde dünyaya geldi.

1998 yılında The Hill School’dan mezun olan Sassaman, henüz 18 yaşındayken internetin temelini oluşturan TCP/IP protokolü üzerinde çalışmaya başladı ve Internet Engineering Task Force’a (IETF) katıldı. Erken yaşta kriptografi ve gizlilik konularında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Sassaman, aynı zamanda depresyonla da mücadele ediyordu. Ancak depresyon teşhisi konulması, Sassaman’ı yıldırmadı.

Kariyeri

1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında Len Sassaman Anonymizer’de Güvenlik Mimarı ve Kıdemli Sistem Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Sassaman bu yıllarda Belçika’daki Katholieke Universiteit Leuven’de Bilgisayar Güvenliği ve Endüstriyel Kriptografi (COSIC) araştırma grubunda doktora adayı olarak görev aldı. Doktora sürecinde Sassaman’ın danışmanları arasında Bart Preneel ve David Chaum gibi tanınmış kriptografi uzmanları yer alıyordu.

1999 yılında Bay Area’ya taşınan Sassaman, kısa süre içerisinde cypherpunk topluluğunun en çok tanınan isimlerinden biri haline geldi. Bu süreçte Sassaman Bram Cohen ile birlikte yaşamaya başladı.

Len Sassaman’ın kriptografi alanında en dikkat çekici katkılarından biri PGP (Pretty Good Privacy) ile ilgili çalışmalarıdır. E-postaların güvenli bir şekilde şifrelenmesini sağlayan PGP yazılımı cypherpunk’lar, aktivistler ve gazeteciler tarafından kullanılıyordu.

Len Sassaman PGP’nin geliştirilmesine ve yaygın olarak kullanılmasına katkı sağlayan en önemli isimler arasında yer alıyor. PGP’nin yaygınlaşması, dijital dünyada gizliliğin korunması için önemli bir dönüm noktasıydı ve Len Sassaman da bu konudaki rolü nedeniyle dijital dünyada saygınlık kazandı.

Len Sassaman, siber güvenlik ve kriptografi alanında uzmanlaşmış hacker topluluğu Shmoo Group’un üyeleri arasında yer alıyordu ve PGP’nin yanı sıra OpenPGP IETF çalışma grubu ile GNU Privacy Guard projesine katkıda bulundu. Sassaman’ın bu konulardaki çalışmaları, dijital dünyada gizliliğin korunması adına kritik yapı taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

CodeCon ve HotPETSatölye çalışmalarının kurucuları arasında yer alan Sassaman aynı zamanda Zimmermann–Sassaman anahtar imzalama protokolü’nün ortak yazarıdır.

Len Sassaman, Rus bilgisayar programcısı Dmitry Sklyarov’un tutuklanmasının ardından düzenlenen protestoların da baş organizatörleri arasında yer alıyordu. Bu Sassaman’ın güçlü bir özgürlük, sosyal adalet savunucusu olduğunu gösteriyor.

11 Şubat 2006 tarihinde düzenlenen beşinci CodeCon etkinliği sırasında Sassaman bilgisayar bilimcisi Meredith L. Patterson’a evlenme teklif etti. Len Sassaman ve Meredith L. Patterson çifti evlendikten sonra birçok projede birlikte çalıştı.

Ölümü

3 Temmuz 2011’de Meredith L. Patterson eşi Len Sassaman’ın intihar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu gelişme kriptografi ve gizlilik odaklı topluluklarda şok etkisi yarattı.

Sassaman yalnızca kriptografi ve gizlilik alanında yaptığı çalışmalarla değil aynı zamanda insan hakları ve dijital özgürlük konularında verdiği mücadelelerle de hatırlanıyor.

Bitcoin blockchain’indeki bir blokta yer alan Len Sassaman portresi, onun bu dünyada bıraktığı kalıcı izi simgeliyor.

HBO belgeselinin Satoshi olduğuna işaret edeceği Len Sassaman'ın anısına 138725 bloğunda 1 BTC'lik bir resim konmuştu. Bunun için PUSH_BYTES operatörü kullanılmıştı.https://t.co/TjAKQNZnHT pic.twitter.com/EcUbhZE38U — Tansel Kaya (@TanselKayaTR) October 4, 2024

Len Sassaman Satoshi Nakamoto Olabilir mi?

Len Sassaman’ın Satoshi Nakamoto olduğuna dair söylentiler, HBO’nun Bitcoin belgeseliyle birlikte yeniden alevlendi.

Len Sassaman’ın Satoshi Nakamoto olup olmadığı konusunda kripto para topluluğu ikiye bölünmüş durumda. Bu teoriyi savunanlar ise görece azınlıkta. Çünkü Len Sassaman Bitcoin’i desteklemiyordu ve ona göre Bitcoin’in işlemleri halka açık bir şekilde kaydetmesi, tehdit oluşturuyordu. Bu görüş, Satoshi Nakamoto’nun vizyonuyla çelişiyor.

Len Sassaman’ın kariyeri boyunca Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen kişilerle çalıştı. Bu isimler arasında Zimmerman ve Hall Finney de yer alıyor. Len Sassaman’ın anonim e-posta sunucularını tercih etmesi ve ölüm tarihinin Satoshi Nakamoto’nun ortadan kaybolduğu tarihle aynı döneme denk gelmesi de bu ihtimali güçlendiriyor.

Satoshi Nakamoto 2010’lu yılların sonuna doğru internette daha az aktif olmaya başladı. Nakamoto bilinen en son mesajını 23 Nisan 2011 tarihinde bir Bitcoin geliştiricisine gönderdi. Nakamoto bu mesajda şu ifadeleri kullandı:

Başka şeylere odaklandım. Muhtemelen gelecekte çok ortalıkta olmayacağım. Bitcoin, Gavin ve diğer güvenilir kişilerle emin ellerde.

Bazıları bu mesajın 3 Temmuz 2011’de intihar eden Len Sassaman’ın üstü kapalı intihar mektubu olduğunu iddia ediyor. Bu da Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’lerinin neden hareket etmediğini açıklıyor.

Ölümünün ardından Len Sassaman’ın bilgisayarındaki verilere erişilemedi. Çünkü Len Sassaman bu verileri çok dikkatli bir şekilde şifreleyerek sakladı. Aynı zamanda Sassaman’ın çeşitli kriptografi projelerindeki çalışmaları, Bitcoin’i yaratmak için gereken becerilere sahip olduğunu gösteriyor.

O dönemde 20’li yaşlarının başında olan Len Sassaman birçok konferansa “uzman” sıfatıyla katılmıştı. Sassaman’ın ayrıca Bitcoin’in üzerinde çalıştığı TCP/IP protokolünde de ciddi geliştirmeler yaptı.

Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin white paper’ında İngiliz aksanını kullanmasından dolayı Satoshi’nin İngiliz İngilizcesi’ni kullandığını düşünülüyor. Sassaman ABD’de doğup büyümüş olmasına rağmen sık sık İngiliz haber siteleri üzerinden yazılar yazdığı biliniyor.

Bazı kişiler, Sassaman’ın Bitcoin’e karşı olumsuz bir tutum sergilediğini ve hatta Bitcoin’in ortadan kalkmasını istediğini öne sürüyor. Ancak bu iddiaların kesin olarak doğrulanmadığını belirtelim.