Ledger, ayı sezonu nedeniyle çalışanların bir kısmını işten çıkaran şirketler rasına katıldı.

Paris merkezli kripto para donanım cüzdan üreticisi Ledger, makroekonomik olumsuzluklar ve uzun süredir devam eden ayı sezonu nedeniyle çalışanlarının %12’sini işten çıkaracağını açıkladı. Fransa merkezli Ledger, geride bıraktığımız aylarda 1,4 milyar dolar değerlemeyle 109 milyon dolar yatırım almıştı.

Ledger’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Paul Gauthier, 5 Ekim 2023 Perşembe günü şirketin blogunda yayınlanan ve çalışanlara gönderilen bir mektupla çalışanlarının %12’sini işten çıkaracağını duyurdu.

Paul Gauthier, Silicon Valley Bank (SVB), FTX ve Voyager gibi şirketlerin çöküşü sonrası donanım cüzdanlarına yönelik ilginin ciddi şekilde arttığını açıkladı. Ledger ayrıca 2023 yılının Mart ayındaki yatırım turunda 109 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 1,4 milyar dolara çıkarmıştı.

Ancak görünüşe bakılırsa tüm bu olumlu gelişmelere rağmen Ledger hala zor durumda ve kripto para piyasasındaki ayı sezonuyla başa çıkmakta zorlanıyor. Dolayısıyla Ledger, mevcut koşullarda gelir elde edebilmek amacıyla çalışanlarının bir kısmını işten çıkarma kararı aldı.

Paul Gauthier tarafından Ledger çalışanlarına gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

Makroekonomik koşullar gelir elde etme imkanımızı sınırlıyor. Mevcut piyasa koşulları ve iş hayatının gerçekleri sonucu şirketimizin çalışan sayısını azaltmamız gerekiyor. Ne yazık ki bu nedenle Ledger’daki çalışanlarımızın %12’sini işten çıkarmak gibi zor bir karar aldık.

Ledger geride bıraktığımız Haziran ayında kurumsal müşterileri için Tradelink adlı yeni kripto para alım-satım ağını başlatmıştı. Ancak bu gelişme, Ledger kullanıcılarının güvenlik konusunda endişeye kapılmasına yol açtı ve şirket bu nedenle ciddi şekilde eleştirildi.

Kripto para piyasasındaki ayı sezonu nedeniyle çalışanalarının bir kısmını işten çıkaran tek şirket Ledger değil. Blockchain analitik şirketi Chainalysis da Şubat ayında çalışanlarının yaklaşık %5’ini işten çıkaracağını açıkladı ve sonrasında yeni bir işten çıkarma hamlesinde daha bulundu.

2023 yılında çalışanlarının bir kısmını işten çıkaran şirketler arasında Dapper Labs, Messari, Crypto.com, Huobi, CoinSwitch ve CoinDCX gibi önde gelen platformlar yer alıyor.