Lazarus Group yıllar içerisinde gerçekleştirdiği siber saldırılarda çaldığı varlıkları başta Avalanche, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Ethereum ve Bitcoin başta olmak üzere çeşitli ağlarda saklıyor.

21Shares’in ana şirketi 21.co tarafından derlenen veriler, Kuzey Kore destekli hacker grubu Lazarus’un, şu anda cüzdanlarında 47 milyon dolarlık kripto para bulunduğunu tespit etti.

21.co’nun Dune Analytics’teki gösterge tablosuna göre Lazarus Group’un rezervlerinde Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) ve Aave (AAVE) dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıklar bulunuyor.

Lazarus Group’un Cüzdanlarında 47 Milyon Dolarlık Kripto Para Bulunuyor

Lazarus Group’un varlıklarının büyük bir kısmı BTC, ETH ve BNB’de bulunuyor. Kötü şöhretli grup, varlıklarının %92’lik aslan payını yani 42,53 milyon dolarını BTC’de tutuyor. Lazarus’un varlıklarının %4’lük kısmına denk gelen 1,91 milyon doları ise ETH’de bulunuyor.

Lazarus’un diğer varlıkları arasında 1,05 milyon dolarlık BNB, 640 bin dolarlık BUSD ve 61 bin dolarlık AAVE yer alıyor.

Lazarus Group’un Kuzey Kore hükümeti adına eylemlerini gerçekleştirdiğine inanılıyor. Beyaz Saray ise 2023 yılında Kuzey Kore’nin füze denemelerinin %50’sini Lazarus tarafından çalınan fonlarla finanse ettiğini iddia etti. Kripto para analitik platformu Chainalysis, Lazarus Group’un 2022 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını tahmin ediyor.

Wikipedia’ya göre 2009 yılında siber casusluk amacıyla kurulan Lazarus Group, kripto para piyasasının popülaritesini arttırmasıyla birlikte odak noktasını değiştirerek dijital varlık sektörünü hedef almaya başladı.

Kısa bir süre önce FBI ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, Lazarus Group’a ait 295 kripto para cüzdanını tespit ederek takibe aldı.

Yıllar içerisinde çaldığı varlıkları Avalanche, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Ethereum ve Bitcoin gibi çeşitli blockchain’lere dağıtarak saklayan Lazarus Group, kripto para sektöründeki en büyük saldırıların arkasında yer alıyor.

2023 Yılında Şimdiye Kadar 300 Milyon Dolar Çaldı

Blockchain analitik şirketi Elliptic tarafından 15 Eylül’de yapılan açıklamada Lazarus Group’un 3 Haziran’dan bu yana 5 güvenlik açığından toplamda 300 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını açıkladı.

Lazarus Group bu kapsamda Atomic Wallet’tan 100 milyon dolar, kripto ödeme platformu Alphapo’dan 60 milyon dolar, CoinsPaid’den 37 milyon dolar, Stake.com’dan 41 milyon dolar ve CoinEx’ten 54 milyon dolar çaldı.

Son olarak Chainalysis tarafından hazırlanan bir rapor, Lazarus tarafından yapılan hırsızlıkların geçen yıl çalınan 1,65 milyar dolara kıyasla 2023 yılının Eylül ortası itibariyle %80 azalarak 340 milyon dolara gerilediğini gösteriyor.