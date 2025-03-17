Kuzey Kore desteli hacker topluluğu Lazarus Group, çaldıkları son fonları dönüştürdükten sonra en büyük Bitcoin balinalarından biri oldu.

Lazarus Group 21 Şubat tarihinde kripto para piyasasındaki en büyük hack’i gerçekleştirdi ve Bybit borsasından yaklaşık 1,46 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldı. Arkham Inteligence verilerine göre, Lazarus Group şu anda 1,13 milyar dolar değerinde 13.518 BTC’ye sahip.

BitBO, Kuzey Kore’nin, ABD, Çin, Birleşik Kralık ve Ukrayna’nın ardından en büyük ulus devlet olduğunu öne sürüyor. Lazarus Group’un sahip olduğu Bitcoin’lerin sayısı sırasıyla Bhutan (13.029 BTC) ve El Salvador’u (6.089 BTC) geride bıraktı.

Veri sağlayıcısı Arkham Inteligence’a göre Lazarus Group, Bybit borsasından çaldığı Ethereum’ların bir kısmını Bitcoin’e dönüştürdü.

BREAKING 🚨NEWS: North Korea’s Lazarus group has converted the stolen $ETH to $BTC after the Bybit hack, now holding 13,562 $BTC worth around $1.12B per data from @arkham. pic.twitter.com/DdNbcKd3oT — Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) March 17, 2025

Lazarus Group Bitcoin Balinası Oldu

Arkham Inteligence, Lazarus Group ile ilişkili kripto para cüzdanlarında 26 milyon dolar değerinde 13.702 ETH, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde 5.022 ETH ve 2,2 milyon dolar değerinde DAI ile çeşitli kripto paralar yer aldığını bildirdi. Kyle Chassé adlı bir kripto para yatırımcısı, konuyla ilgili olarak tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Sırf bir hacker grubu 1 milyar dolardan fazla değerde kripto para çalabilsin diye HODL ediyoruz. Piyasada kontrolü geri almanın zamanı geldi.”

Elliptic verilerine göre Kuzey Kore destekli hacker grupları 2017 yılından bu yana 6 milyar dolardan fazla değere sahip kripto para çaldı. Çalınan bu fonların Kuzey Kore’nin balistik füze programı için kullanıldığı belirtiliyor.

Kripto para analitik platformu CertiK’e göre Lazarus Group, 13 Mart’ta kripto para karıştırıcısı Tornado Cash’e 750.000 dolar değerinde 400 ETH yatırdı.

Öte yandan siber güvenlik şirketi Socket’a göre, Lazarus Group yeni saldırılarda kullanmak üzere geride bıraktığımız hafta 6 yeni kötü amaçlı yazılım paketini dağıttı. BeaverTail adlı bu kötü amaçlu yazılım, özellikle Solana ve Exodus cüzdanlarını hedef alıyor. Siber güvenlik uzmanları bu kötü amaçlı yazılımda kullanılan yöntemlerin Lazarus Group’un önceki yöntemleriyle eşleştiğini söyledi.

Lazarus Group OKX’i Hedef Alıyor

Popüler kripto para borsası OKX, merkezsiz borsası OKX DEX’in Lazarus Group tarafından hedef alındığını belirterek 17 Mart’ta bu hizmetini askıya aldığı. Bloomberg, geride bıraktığımız hafta OKX DEX’in Lazarus Group tarafından 100 milyon dolarlık kripto para aklamak için kullanıldığını bildirmişti.

OKX borsası, hacker’ların adreslerini tespit etmek ve bu adresleri eş zamanlı olarak engellemek için yeni bir sistem başlattı.