Kuzey Kore desteli hacker topluluğu Lazarus Group, çaldıkları son fonları dönüştürdükten sonra en büyük Bitcoin balinalarından biri oldu.

Lazarus Group 21 Şubat tarihinde kripto para piyasasındaki en büyük hack’i gerçekleştirdi ve Bybit borsasından yaklaşık 1,46 milyar dolar değerinde Ethereum (ETH) çaldı. Arkham Inteligence verilerine göre, Lazarus Group şu anda 1,13 milyar dolar değerinde 13.518 BTC’ye sahip.

BitBO, Kuzey Kore’nin, ABD, Çin, Birleşik Kralık ve Ukrayna’nın ardından en büyük ulus devlet olduğunu öne sürüyor. Lazarus Group’un sahip olduğu Bitcoin’lerin sayısı sırasıyla Bhutan (13.029 BTC) ve El Salvador’u (6.089 BTC) geride bıraktı.

Veri sağlayıcısı Arkham Inteligence’a göre Lazarus Group, Bybit borsasından çaldığı Ethereum’ların bir kısmını Bitcoin’e dönüştürdü.

BREAKING 🚨NEWS: North Korea’s Lazarus group has converted the stolen $ETH to $BTC after the Bybit hack, now holding 13,562 $BTC worth around $1.12B per data from @arkham. pic.twitter.com/DdNbcKd3oT

— Jason Ai. Williams (@GoingParabolic) March 17, 2025