LayerZero’nun airdrop etkinliği tartışmalı başladı. Piyasaya sürülen ZRO token, ilk işlem gününde yüzde 20 değer kaybetti.

ZRO İçin Bağış Talebi

Birlikte işlerlik protokolü LayerZero, uzun süredir beklenen airdrop etkinliğini 20 Haziran’da gerçekleştirdi. Airdrop’a katılım hakkı kazananlar, protokolün kripto parası ZRO’yu teslim almaya başladı.

Ancak teslim şartlarından biri, toplulukta adeta infial uyandırdı. LayerZero, airdrop’a katılanların teslim alacakları token başına 0,10 dolar bağış yapmasını zorunlu tuttu.

USDC, USDT veya ETH olarak yapılması istenen bağışlar ile 18,5 milyon dolar toplanması bekleniyordu. Proje ekibi, toplanan bağışların Ethereum geliştiricilerini finanse eden Protocol Guild’e gideceğini açıkladı.

Bu talebi vergiye benzeten topluluk üyeleri sert tepki gösterdi. Talebin şaka olup olmadığını sorgulayanlar olduğu gibi, zorunlu tutulan bu bağışın “bağış” olmayacağını söyleyenler de oldu.

ZRO, yaşananların ardından işleme açıldığı ilk iki saatte yüzde 22 fırladı. Kripto para, sonraki 24 saatte ise yüzde 20 değer kaybetti.

LayerZero: Bu Bir Airdrop Değil

LayerZero Vakfı, eleştirileri ZRO dağıtımının bir airdrop olmadığı açıklamasıyla savundu.

Vakfa göre, ilk coin arzı (ICO) furyasının ardından son birkaç yılın en yaygın token dağıtma yöntemi olan airdrop, artık işe yarayan bir yöntem değil.

LayerZero, Sybil saldırısı gibi riskler nedeniyle böyle bir önlem alındığını açıkladı. Sybil, bir kişinin birden fazla kripto cüzdanı kullanarak aynı airdrop etkinliğine katılması ve bu şekilde payına düşenden çok daha fazla token aldığı bir saldırı türü.

Proje ekibi, bu önlem ile ZRO’nun uzun vadeli başarısının garantiye alındığını öne sürdü. Zorunlu bağışı yapmak istemeyenlere önerilen ise “token teslim almamak” oldu.