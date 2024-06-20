Yakında airdrop gerçekleştirecek LayerZero hakkında bilgi alın.

LayerZero projesi yakında gerçekleşecek airdrop ile gündemde. Kripto para topluluğu, yaklaşan airdrop için geri sayıma başladı.

Peki LayerZero nedir? Proje hangi sorunları çözüyor. ZRO nedir? Airdrop ne zaman?

Tüm soruların yanıtını bu yazımızda bulabilirsiniz.

LayerZero Nedir?

LayerZero, akıllı sözleşmeleri destekleyen bir birlikte işlerlik protokolüdür. Farklı blockchain ağlarının birlikte çalışabilmesine olanak sağlar.

Proje; Bryan Pellegrino, Ryan Zarick ve Caleb Banister tarafından 2021’de geliştirilmeye başlandı. O günden Haziran 2024’e 70’ten fazla blockchain ile entegrasyon gerçekleştirildi.

LayerZero bir omnichain protokolü. Yani farklı blockchain’lerin entegre bir şekilde çalışabileceği ortak bir katman sunuyor.

Ekosisteme dahil blockchain’lerin her birinde LayerZero Endpoint adlı akıllı sözleşmeler bulunuyor. Bu akıllı sözleşmeler farklı zincirleri birbirine bağlıyor.

Zincirler arası iletişimi Ultra Light Node adı verilen düğümler ve merkeziyetsiz kahinler sağlıyor. LayerZero, bu işlevleri sayesinde blockchain köprüleri, zincirler arası swap, zincirler arası kredi, çok zincirli token’lar ve zincirler arası yönetişim gibi birçok alanda kullanılıyor.

Aptos ağını Ethereum, Optimism, Arbitrum, BSC ve Avalanche gibi ağlar ile bağlayan Aptos Bridge ve Avalanche’ı Bitcoin ağına bağlayan BTC.B, LayerZero ekosisteminde faaliyet gösteren projeler arasında yer alıyor.

ZRO Nedir?

ZRO, LayerZero ekosisteminin yönetişim token’ıdır. Haziran 2024 itibarıyla henüz piyasaya sürülmemiş kripto para için airdrop süreci resmen başladı.

Bir yönetişim token’ı olarak ZRO, kendisini stake edenlere, yani belirli bir süreliğine kilitleyenlere protokol güncellemeleri ve yeni entegrasyonlar gibi değişiklik tekliflerinde oy hakkı verecek. Staking, ayrıca faiz ödülü kazandıracak ve bu ödüller yine ZRO olarak dağıtılacak.

Ekosisteme dahil zincirler arasındaki işlemlerin de ZRO ile gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

LayerZero (ZRO) Airdrop Ne Zaman?

ZRO airdrop süreci 19 Haziran’da resmi olarak başladı. LayerZero Vakfı, airdrop kontrol sitesinin açıldığını duyurdu.

Siteyi ziyaret edenler airdrop’a katılma hakkı kazanıp kazanamadığını kontrol edebilecek. Airdrop’a katılabilecekler seçilirken ekosisteme katılma tarihi ve işlem sayısı gibi kriterlere dikkat edildi.

Airdrop’un tam olarak ne zaman gerçekleştirileceği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak projenin sosyal medya hesaplarında yer alan 20 Haziran tarihi, airdrop’un 20 Haziran’da gerçekleştirileceği beklentisini yarattı.

Toplam 1,28 milyon cüzdan airdrop’a katılma hakkı kazandı. ZRO arzı 1 milyar olarak belirlendi. Airdrop etkinliğinde ilk aşamada toplam arzın yüzde 8,5’i dağıtılacak.