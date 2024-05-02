Çapraz zincir köprüsü LayerZero, ilk airdrop’u için kullanıcı faaliyetlerinin anlık ekran görüntüsünü aldığını açıkladı.

Açıklama, LayerZero’nun gelecekte birden fazla airdrop gerçekleştirebileceğine işaret ediyor. Bu gelişmeyle birlikte merakla beklenen LayerZero airdrop’u için geri sayım başladı.

More information coming soon. pic.twitter.com/NyMpJFVg9S — LayerZero Labs (@LayerZero_Labs) May 2, 2024

LayerZero cephesinden 1 Mayıs’ta yapılan açıklamada ilk airdrop için ekran görüntüsünün Türkiye saatiyle 9:59’da alındığı bildirildi. LayerZero Twitter (X) hesabı üzerinden yapılan paylaşımda “Yakında daha fazla bilgi paylaşacağız.” ifadelerine yer verildi.

2023 yılının Aralık ayında LayerZero ekibi, token’ini 2024 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini ve dağıtımını gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Kısa süre önce alınan ekran görüntüsüyle birlikte kullanıcıların ne büyüklükte airdrop alacağı belirlenecek. Bununla birlikte LayerZero’nun paylaşımında “ilk airdrop” ifadesine yer vermesi gelecekte farklı airdrop’ların da gerçekleştirilebileceği fikrini akıllara getirdi.

LayerZero’nun geliştiricisi LayerZero Labs yaklaşık 3 milyar dolarlık bir değerlemeye sahip. Geride bıraktığımız yıl LayerZero airdrop’una hak kazanmak isteyen kullanıcılar, protokol tarafından desteklenen Stargate köprüsündeki işlemleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştırmıştı.

Her ne kadar LayerZero’nun token’i henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olsa da kripto para topluluğu token’in değerine ilişkin spekülasyonlara başladı. Öyle ki türev borsası Hyperliquid’de açılan vadeli işlem çiftine göre LayerZero’nun token’i 8,35 dolar değerinde.

LayerZero’nun airdrop için anlık ekran görüntüsü aldığını açıklaması nedeniyle token’ın bu yılın ilk yarısında geleceğine dair beklentiler daha da arttı. LayerZero ekibinin geride bıraktığımız yıl açıkladığı üzere token’ini 30 Haziran 2024 tarihine kadar piyasaya sürmesi bekleniyor.

LayerZero’nun dışında Solana tabanlı protokol Jupiter Aggregator da 31 Ocak’ta yaptığı açıklamada ilk airdrop’unun ardından 3 farklı airdrop daha gerçekleştireceğini duyurmuştu. Kısa bir süre önce EigenLayer da 10 Mayıs’ta gerçekleştireceği airdrop’un ardından daha fazla airdrop gerçekleştireceğini bildirdi.

Blockchain projeleri, airdrop’larını birkaç farklı adıma yayarak airdrop öncesi dönemdeki ağa yönelik ilgiyi korumaya çalışıyor. Zira geride bıraktığımız yıllarda yapılan airdrop’lar sonrasında ilgili protokollerde ciddi popülarite azalması yaşandı ve bu protokollerden çekilen paralar, airdrop gerçekleştirmesi olası diğer protokollere aktarıldı.

Bu protokollere örnek olarak Parcl gösterilebilir. Öyle ki emlak odaklı vadeli işlemler platformu Parcl’ın airdrop duyurusu yapmasının ardından TVL’si %67 oranında azaldı.

LayerZero ekibi tarafından geliştirilen Stargate köprüsü, farklı blockchain ağları arasında düşük maliyetli işlemleri kolaylaştırmak için kullanıcıların likidite sağlaması mantığıyla çalışıyor. Stargate’e likidite sağlayan birçok kullanıcı, LayerZero airdrop’una hak kazanacağına inanıyor.

LayerZero airdrop’unun ardından kullanıcılar sağladıkları likiditeyi kaldırırsa bu durum Stargate’i, rakipleri karşısında daha az rekabetçi hale getirebilir.