“When Lambo” deyişini hatırlıyor musunuz? Hikâye bundan 10 yılı aşkın süre önce başlamıştı. O zamanlar bir Lambo için 200’den fazla BTC harcanırken, bugün ise sadece 1 BTC ile Lamborghini satın almak mümkün. En azından bir topluluk üyesi, ABD’de satışta olan oldukça iyi bir Lambo bulduğunu paylaştı.

Bu hikâye 2013 yılının sonlarına dayanıyor. İsimsiz bir alıcı, Bitcoin ile ödeme kabul ettiği bilinen ilk bayilerden biri olan Lamborghini Newport Beach’e giderek yepyeni bir 2014 model Gallardo satın aldı. Aracın o dönemki fiyatı 208.315 dolardı ve alım için 216,8433 BTC ödendi.

Bayinin pazarlama direktörü Cedric Davy’ye göre, bu işlemi alıcının kamuoyuna açıklaması onları biraz şaşırttı ama ardından Bitcoin ile araç almak isteyen müşteri sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Bu olay, kripto para piyasasında “erken davranan yatırımcıların Bitcoin satın alıp yıllarca HODL stratejisiyle tuttuktan sonra fiyat patladığında büyük kazançlar elde etmesi” hayalinin simgesi haline geldi. “Lambo ne zaman?” meme’i de böyle doğdu.

Günümüzde ise Lamborghini Newport Beach’in internet sitesinde kısa bir arama, Huracan modelinin (Gallardo’nun yerine geçti) başlangıç fiyatının 249.865 dolar olduğu görülüyor. Bu, en temel model. Üst seviye STO versiyonu ise 344.778 dolardan başlıyor.

Bitcoin bugün yeni bir rekor kırarak 110.000 doların üzerine çıktı. Yani artık bir Lambo almak için 216 BTC harcamanıza gerek yok. Hatta o eski miktarla bugün neredeyse bir Lamborghini bayisi (yaklaşık 24 milyon dolar) satın alabilirsiniz.

All is right in the world.

We've reached used Lamborghini price parity with Bitcoin again. pic.twitter.com/iGiCiyMWzQ

— Your Friend Andy (@OhHaiAndy) May 22, 2025