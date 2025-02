Kuzey Kore bağlantılı Lazarus hacker grubu Bybit borsasından çaldığı 1,5 milyar dolarlık 400.000 ETH’yi aklamaya başladı. Blockchain dedektifi ZachXBT, Lazarus’un çaldığı fonları ilk etapta 5.000 ETH’yi eXch isimli mixer aracılığıyla akladığını ve Chainflip üzerinden Bitcoin ağına taşıdığını ortaya çıkardı.

ZachXBT bu paylaşımını kısa bir süre içerisinde sildi ve Bybit CEO’su Ben Zhou X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaları doğruladı.

We are starting to see some funds being moved to https://t.co/O4AqIJo81z as bridge to convert to BTC: bc1qlu4a33zjspefa3tnq566xszcr0fvwz05ewhqfq

with below transactions:

0x4f5f7ba657bf518d383828183087978b452b99da6cde0c9b94739b8d72a8c5ef…

— Ben Zhou (@benbybit) February 22, 2025