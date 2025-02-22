Kuzey Kore bağlantılı Lazarus hacker grubu Bybit borsasından çaldığı 1,5 milyar dolarlık 400.000 ETH’yi aklamaya başladı. Blockchain dedektifi ZachXBT, Lazarus’un çaldığı fonları ilk etapta 5.000 ETH’yi eXch isimli mixer aracılığıyla akladığını ve Chainflip üzerinden Bitcoin ağına taşıdığını ortaya çıkardı.

ZachXBT bu paylaşımını kısa bir süre içerisinde sildi ve Bybit CEO’su Ben Zhou X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaları doğruladı.

We are starting to see some funds being moved to https://t.co/O4AqIJo81z as bridge to convert to BTC: bc1qlu4a33zjspefa3tnq566xszcr0fvwz05ewhqfq with below transactions:

0x4f5f7ba657bf518d383828183087978b452b99da6cde0c9b94739b8d72a8c5ef… — Ben Zhou (@benbybit) February 22, 2025

Lazarus ETH’leri Aklıyor

Lazarus Grubu, çalınan fonları önce yeni bir Ethereum cüzdanına aktardı, ardından eXch mixer aracılığıyla işlem yaptı ve Chainflip köprüsü ile Bitcoin ağına taşıdı.

Bu süreçte Bybit borsasındaki transfer hareketlilikleri de arttı. Güncel verilere göre son 12 saatte borsa, 4 milyar doların üzerinde giriş aldı. SoSoValue ve TenArmor verilerine göre Bybit borsasına:

63.168 ETH,

3,15 milyar USDT,

173 milyon USDC,

525 milyon CUSD yatırıldı.

Bu fonların büyük kısmı, soğuk cüzdanlardan sıcak cüzdanlara aktarılarak çekim işlemlerini ve dış likidite sağlayıcılarıyla köprü kredilerini karşılamak için kullanıldı.

Phemex Hack’i ile Bağlantı Ortaya Çıktı

ZachXBT, paylaşımını sildikten birkaç dakika sonra Bybit hack’inin Phemex saldırısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu tespit etti. Çalınan fonların izini süren araştırmacı, her iki saldırıyı birbirine bağlayan Ethereum adresinin “0x33d057af74779925c4b2e720a820387cb89f8f65” olduğunu tespit etti.

Lazarus Group just connected the Bybit hack to the Phemex hack directly on-chain commingling funds from the intial theft address for both incidents. Overlap address:

0x33d057af74779925c4b2e720a820387cb89f8f65 Bybit hack txns on Feb 22, 2025:… pic.twitter.com/dh2oHUBCvW — ZachXBT (@zachxbt) February 22, 2025

Bybit CEO’su Zhou, çekim işlemlerinin tamamen normale döndüğünü duyurdu. Zhau şunları kaydetti:

“Tarihimizin en büyük hack saldırısından sadece 12 saat sonra, tüm çekim işlemleri tamamlandı. Sistemimiz tamamen normale döndü. Artık herhangi bir miktarda çekim yapabilirsiniz ve gecikme yaşamazsınız.”

Bybit konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada saldırıya dair, tam raporun ve yeni güvenlik önlemlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını bildirdi.

Kripto Para Tarihindeki En Büyük Saldırı

Elliptic, Chainalysis ve Arkham Intelligence ekipleri, hacker’ların çaldıkları fonları 39 farklı adrese aktardığını belirledi. Arkham Intelligence, hackerın kimliğini belirleyene 36.000 dolarlık ödül vereceğini açıkladı. ZachXBT, saldırının arkasında Lazarus Grubu’nun olduğunu tespit etti ve ödülü kazandı.

Elliptic verilerine göre 1,5 milyar dolarlık Bybit hack’i, kripto para tarihindeki en büyük soygun olarak kayıtlara geçti. 2021’de Poly Network’ten 611 milyon dolar ve 2022’de Binance’ten 570 milyon dolar çalınmıştı.

Kuzey Kore destekli Lazarus, yıllardır kripto platformlarını hedef alarak ülkenin rejimini finanse ediyor. Grup, 2017’de Güney Kore borsalarına saldırarak 200 milyon dolar değerinde Bitcoin çalmıştı. O zamandan beri, gelişmiş kripto para aklama yöntemleriyle mixer’ler, köprüler ve DeFi protokolleri kullanarak izlerini kaybettirmeyi sürdürüyor.

Elliptic’ten Tom Robinson, tüm çalıntı cüzdan adreslerinin büyük borsalarda kara listeye alındığını duyurdu. Robinson şunları söyledi:

“Bu tür suçlardan kazanç sağlamayı ne kadar zorlaştırırsak, bu saldırılar da o kadar azalacaktır.”