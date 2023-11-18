OpenAI’ın yönetim kurulu, Sam Altman’ı kurucusu ve fikir babası olduğu şirketin CEO’luk görevinden kovdu. OpenAI’ın yönetim kurulu bu karara gerekçe olarak Sam Altman’ın iletişim kurarken tutarlı ve samimi olmamasını gösterdi.

OpenAI’ın yönetim kurulu Cuma günü süpriz bir şekilde Sam Altman’ı görevinden kovdu. Sam Altman’ın tanı sıra şirketin bazı üst düzey yöneticilerinin de işine son verildi.

Bu haberin medyaya yansımasının ardından Sam Altman tarafından kurulan blockchain tabanlı Worldcoin projesinin yerel token’i WLD düşüşe geçerek 2,5 dolardan 1,84 dolara kadar geriledi.

OpenAI yönetim kurulu tarafından Cuma günü yayınlanan blog gönderisinde şirketin CTO’su Mira Murati’nin, Sam Altman’ın yerine CEO’luk koltuğuna oturacağı belirtildi. Blog gönderisinde ayrıca Sam Altman’ın iletişim kurma konusunda tutarlı olmadığı ve bu nedenle yönetim kurulunun sorumluluklarını yerine getirme konusunda zorlandığı ifade edildi. Bu nedenle yönetim kurulu Sam Altman’ın artık OpenAI’ı yönetmek için yeterli olmadığı sonucuna vardı.

Şirketin yönetim kurulu konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Yolumuza devam ederken liderliğin olmazsa olmaz olduğuna inanıyoruz. Şirketin araştırma, ürün ve güvenlik fonksiyonlarının lideri olarak Mira, geçici CEO rolüne adım atmak için son derece nitelikli. Bu geçiş döneminde OpenAI’ye liderlik etme becerisine son derece güveniyoruz.

Haberin medyaya yansımasının ardından Sam Altman’ın kurucusu olduğu blockchain projesi Worldcoin’in yerel token’i WLD düşüşe geçti. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %4,3 oranında değer kaybeden WLD 1,97 dolardan işlem görüyor.