Kısa bir süre önce yapılan araştırma Türklerin en çok ilgilendiği kripto paraların BTC ve ETH olduğunu gösteriyor.

Popüler kripto para borsası KuCoin, Türkiye’deki kripto para trendlerine odaklanan bir rapor hazırladı. Raporda 18 ile 60 yaş aralığındaki Türk vatandaşlarının %52’lik önemli bir kısmının Bitcoin ve altcoin’lere yatırım yaptığı belirtildi. Bu oran 2021 yılının Kasım ayında %40 seviyesindeydi.

Türkiye’de son birkaç yılda artan enflasyon nedeniyle yatırımcıların kripto paralara yönelik ilgisininde de artış yaşandığı tahmin ediliyor.

Türkiye’de Kripto Paraların Popülaritesi Giderek Artıyor

CryptoPotato yazarlarıdan Dimitar Dzhondzhorov, bu gelişmeyi şu şekilde yorumluyor:

Ülke son zamanlarda ciddi ekonomik sorunlarla başa çıkmakta ve ulusal para biriminin değerinin ABD doları karşısında en düşük seviyelerine geriledi.

KuCoin raporu, Türkiye’de son bir buçuk yılda kripto para yatırımcılarının sayısında artış yaşandığını tespit etti. Bununla birlikte KuCoin 18 ila 30 yaş arasındaki HODLer’ların %47’sinin kadın yatırımcılar olduğunu ve böylelikle cinsiyetler arasındaki farkın azaldığına dikkat çekti. Doğal olarak 18 ila 30 yaş arasındaki HODLer’ların %57’lik bölümünü ise erkek yatırımcılar oluşturuyor.

Raporda Türkiye’deki genç yaş grupları kripto para sektöründeki en aktif yatırımcı gruplarını oluşturuyor. 31-44 yaş aralığındaki yatırımcılar %48 ile çoğunluğu oluştururken, onları 18-30 yaş aralığındakiler (%37) takip ediyor.

Türkiye’deki tüm kripto para yatırımcılarının %35’inden yani üçte birinden fazlası son 3 ay içerisinde kripto para sektörüne giriş yaptı. Bu da Türklerin enflasyonla mücadelede kripto paralara ve alternatif yatırım araçlarına yöneldiğini gösteriyor.

30 yaşın altındaki Türk yatırımcıların %33’lük önemli kısmının kripto para piyasasına 100.000 TL’den (yaklaşık 3.800 dolar) fazla para yatırması dikkat çekiyor.

Son yıllarda ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler neticesinde Türk Lirası sert bir şekilde değer kaybetti ve bu süreçte ekonomi ciddi zarar gördü. Dolayısıyla KuCoin raporunun Türk kripto para yatırımcıların sayısının son bir buçuk yılda önemli ölçüde arttığını göstermesi şaşırtıcı değil.

KuCoin raporu, Türk yatırımcıların en çok ilgilendiği kripto para birimleri arasında BTC, ETH ve USDT’nin yer aldığını gösteriyor.