New York Baş Savcılığı (NYAG) ile anlaşan KuCoin artık New York eyaletinde faaliyet göstermeyecek.

Önde gelen kripto para borsalarından KuCoin, New York’taki faaliyetlerini durdurmak ve 22 milyon dolar para ödemek karşılığında yetkililerle uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Uzlaşma, NYAG’in New York’taki sakinlere kayıt dışı menkul kıymet ürünleri sunduğu için KuCoin’e dava açmasının ardından geldi.

KuCoin New York’taki Faaliyetlerini Sonlandırıyor

Reuters’ta yer alan habere göre 22 milyon dolarlık ödemenin 5,3 milyon dolarlık kısmını New York eyaletine ödenecek para cezası, 16,7 milyon dolarlık kısmını ise 180.000 New Yorklu KuCoin kullanıcısına iade edilecek kripto paralar oluşturuyor.

New York Baş Savcısı Letitia James konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Kripto para şirketleri, diğer finans kurumlarıyla aynı kurallara tabi olduklarını anlamalı.

KuCoin CEO’su Johnny Lyu da New York Baş Savcılığı (NYAG)ile varılan anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:

Uzlaşma kapsamında KuCoin’i terk etmesi gereken kullanıcılar yaklaşık 10 gün içerisinde veya sonrasında bir e-posta veya SMS alacak. Eğer bu bildirimlerden birini almazsanız, bu sorun yok demektir. Varlıklarınızın güvenliğinin her zaman garanti altında olduğundan ve en önemli önceliğimizin bu olacağından emin olabilirsiniz.

2023 yılının Mart ayında New York Baş Savcısı Letitia James, Ether (ETH) ile birlikte Terra (LUNA) ve TerraUSD (UST) işlemleri sunduğu için KuCoin borsasına dava açtı. Letitia James, KuCoin’in gerekli izinleri almadan ve kayıt dışı bir şekilde listelediğini belirtti.

New York’ta Kripto Paralar

New York Baş Savcısı Letitia James, eyalet yasalarını ihlal ettiğini düşündüğü kripto para şirketlerini hedef almaya devam ediyor. Bu kapsamda KuCoin’in yanı sıra diğer kripto para şirketleri de NYAG ile uzlaşmaya vardı.

CryptoPotato olarak kısa bir süre önce bildirdiğimiz üzere 2023 yılının Şubat ayında CoinEx borsası 2 milyon dolarlık para iadesi ve cezası ödemeyi kabul etti. NYAG ayrıca CoinEx’in eyalette faaliyet göstermesini yasakladı. Tether ve Bitfinex de benzer şekilde NYAG ile anlaşmaya varmıştı.

Son olarak New York Baş Savcısı Letitia James, kısa bir süre önce 230.000’den fazla yatırımcıyı 1 milyar dolar dolandırdıkları iddiasıyla Gemini ve Digital Currency Group’a (DCG) karşı harekete geçti.