ABD’de bir kripto para borsası daha AML ve CTF düzenlemelerine uymamak ile suçlanıyor.

Seyşeller merkezli kripto para borsası KuCoin, ABD’li düzenleyicilerden art arda darbe yiyor. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), KuCoin’den şikayetçi oldu.

KuCoin Hakkında Para Aklama Suçlaması

DOJ, 26 Mart’ta yapılan duyuruya göre KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang’i para aklamayı önleme programı uygulamamak ile suçluyor.

KuCoin ve kurucuları, azımsanmayacak sayıda ABD’li kullanıcının platformda işlem yaptığı gerçeğini bilerek gizledi. ABD’deki fırsatlardan yararlanan KuCoin gibi finansal kuruluşların, ABD yasalarına da uymaları gerekiyor. KuCoin, iddiaya göre yasalara bilerek uymadı.

ABD yasaları gereği, KuCoin’in bir para aktarım hizmeti olarak faaliyet göstermek için Hazine Bakanlığı ve CFTC’ye kayıt yaptırması gerekiyor. Aksi halde, ABD’li kullanıcılara sunduğu hizmetleri kesmesi gerekli.

DOJ, KuCoin’e para aklama amacıyla 5 milyar doların üzerinde değerde kripto para gönderildiğini öne sürdü. Borsadan aynı amaçla çıkan kripto para değerinin ise 4 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. DOJ’a göre söz konusu kripto transferleri, KuCoin düzgün bir KYC programı uygulamadığı için gerçekleşti.

KuCoin Hakkında Diğer Suçlamalar

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) da DOJ ile aynı anda KuCoin’den şikayetçi oldu.

CFTC, kripto para borsasının kendisine kayıt yaptırmadan yasa dışı borsa dışı vadeli emtia işlemleri gerçekleştirdiği, kaldıraçlı ve marjlı bireysel emtia işlemlerine aracılık ettiği ve bireysel emtia işlemlerini finanse ettiğini iddia ediyor.

Tüm bu süreçler sonunda KuCoin, yüklü bir para cezası ödeyebilir.