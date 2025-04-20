Project Eleven, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in şifreleme altyapısına yönelik riskleri test etmek için “Q-Day Ödülü” adlı bir yarışma başlattı.

Bu yarışma kapsamında 5 Nisan 2026 tarihine kadar kuantum donanımı üzerinde Shor algoritmasını kullanarak eliptik eğri şifreleme (ECC) anahtarını kırabilen ilk kişiye ya da ekibe 1 Bitcoin ödül verilecek.

Bitcoin’in Kuantum Bilgisayarlara Karşı Direnci Test Ediliyor

16 Nisan 2025’te başlayan yarışmanın temel hedefi, kuantum hesaplamanın Bitcoin’in kriptografik güvenliği üzerindeki gerçek etkilerini ölçmek. Özellikle hedef alınan algoritma ise Bitcoin işlemlerinde kullanılan ECDSA (Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması).

10 million+ addresses have exposed public keys. Quantum computing is steadily progressing. Nobody has rigorously benchmarked this threat yet. — Project 11 (@qdayclock) April 16, 2025

Project Eleven’ın açıklamasına göre, şu anda 10 milyondan fazla Bitcoin adresi kamuya açık anahtar içeriyor. Bu durum, teknolojinin ilerlemesi hâlinde yaklaşık 6,2 milyon BTC’yi (yaklaşık 500 milyar dolar) riske sokabilir.

Yarışmaya İlişkin Detaylar

Yarışmacıların kuantum donanımlar kullanarak Shor algoritmasını çalıştırması gerekiyor. Dolayısıyla klasik bilgisayarlar, bu yarışmada kabul edilmiyor.

Yarışmada hedef, bir Bitcoin anahtarının sadece birkaç bitini bile kırmak. Bu durum, potansiyel bir güvenlik açığına işaret edebilir ve gelecekte teknolojinin ilerlemesiyle tam anahtar kırılmasının mümkün olabileceğini gösterebilir.

Project Eleven, bugüne dek hiçbir gerçek dünyadaki ECC anahtarının kırılmadığını vurguluyor.

Kuantum Teknolojisinde Büyük İvme

Yarışma, kuantum donanımındaki büyük ilerlemelerin ardından geldi. Örneğin Google’ın ‘Willow’ çipi, klasik süper bilgisayarların 10 septilyon yıl sürecek bir işlemi sadece 5 dakikada tamamladı.

IBM, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devleri de kuantum işlemci geliştirme yarışında yer alıyor. Hatta bu donanımlara artık bulut hizmetleri aracılığıyla erişim de mümkün. Kuantum fotonik alanında çalışan PsiQuantum, 2025 başında 750 milyon dolar yatırım alarak bu alandaki ilginin büyüklüğünü ortaya koydu.

Bitcoin Topluluğu İkiye Bölünmüş Durumda

Kuantum riskleri üzerine tartışmalar yeni değil. 2025 başında CryptoQuant, bu konunun özellikle madencilik ve özel anahtar güvenliği açısından yeni bir tehdit olduğunu belirtmişti.

Kasım ayında yayımlanan NIST raporu, bazı şifreleme algoritmalarının kuantum saldırılarına karşı savunmasız olduğunu ve önümüzdeki 5 yıl içinde kullanımdan kaldırılacağını açıklamıştı. Bu da endişeleri artırdı.

Ancak topluluk içinde fikir ayrılığı sürüyor. ‘Bitcoin Isaiah’ gibi bazı isimler acil önlem alınması gerektiğini savunurken, Blockstream CEO’su Adam Back, Bitcoin’in şifrelemesinin en az 2035’e kadar dayanıklı olacağını düşünüyor.