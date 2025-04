Project Eleven, kuantum bilgisayarların Bitcoin’in şifreleme altyapısına yönelik riskleri test etmek için “Q-Day Ödülü” adlı bir yarışma başlattı.

Bu yarışma kapsamında 5 Nisan 2026 tarihine kadar kuantum donanımı üzerinde Shor algoritmasını kullanarak eliptik eğri şifreleme (ECC) anahtarını kırabilen ilk kişiye ya da ekibe 1 Bitcoin ödül verilecek.

16 Nisan 2025’te başlayan yarışmanın temel hedefi, kuantum hesaplamanın Bitcoin’in kriptografik güvenliği üzerindeki gerçek etkilerini ölçmek. Özellikle hedef alınan algoritma ise Bitcoin işlemlerinde kullanılan ECDSA (Eliptik Eğri Dijital İmza Algoritması).

10 million+ addresses have exposed public keys.

Quantum computing is steadily progressing.

Nobody has rigorously benchmarked this threat yet.

— Project 11 (@qdayclock) April 16, 2025