Bitcoin’e yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Strategy (eski adıyla MicroStrategy), 7-13 Nisan tarihleri arasında ortalama 82.618 dolar fiyatla 3.459 adet daha Bitcoin satın aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan belgeye göre, bu alımın toplam maliyeti yaklaşık 285,8 milyon dolar oldu.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, toplamda 35,9 milyar dolar harcandığını ve elde edilen 531.644 BTC’nin ortalama maliyetinin 67.556 dolar olduğunu belirtti. Strategy’nin elindeki bu varlık, Bitcoin’in maksimum arzı olan 21 milyon adetin yüzde 2,5’inden fazlasına denk geliyor.

İlgili: Strategy, Bitcoin’lerini Satmak Zorunda Kalabilir

Son alım, şirketin A tipi hisse senetlerinin satışından elde edilen gelirle finanse edildi. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 285,7 milyon dolar karşılığında 959.712 adet MSTR hissesi satıldı. 13 Nisan itibarıyla, bu satış programı kapsamında yaklaşık 2,08 milyar dolarlık MSTR hissesi daha ihraç edilebilecek duruma geldi.

Ayrıca, Strategy’nin STRK ve STRF isimli süresiz imtiyazlı hisse senetleri de şirketin toplam 42 milyar dolarlık “21/21 planı”nın bir parçası olarak devrede. Bu plan kapsamında şirket, Bitcoin alımı için özsermaye ve sabit getirili menkul kıymetler yoluyla devasa bir kaynak yaratmayı hedefliyor.

Saylor, hafta sonunda yaptığı paylaşımla olası bir yeni alım sinyali de verdi: “Turuncu noktalarda vergi yok,” ifadeleriyle dikkat çekti.