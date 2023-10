Crypto Rover, SEC’in Cuma gününün sonuna kadar temyize gitmemesi durumunda spot Bitcoin ETF’lerinin kesin bir şekilde onaylanacağını düşünüyor.

Kripto para topluluğu, SEC’in BlackRock, Fidelity, Invesco gibi önde gelen finans devleri tarafından yapılan spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını bekliyor.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylarsa, başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında yeni bir boğa koşusunun başlayacağı tahmin ediliyor.

Bazıları SEC’in bu başvurulara ilişkin kararını kısa vadede açıklamasını beklemiyor. Bununla birlikte Crypto Rover adlı Twitter fenomeni ise 13 Ekim’de yani bugün SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğini tahmin ediyor.

All #Bitcoin Spot ETFs might be approved this Friday,

and here's why:

This Friday marks the deadline for the SEC to appeal the Grayscale Bitcoin Spot ETF decision.

If they don't appeal the court's decision, they will have no further options to decline any other Spot Bitcoin… pic.twitter.com/OFevM7xrwb

— Crypto Rover (@rovercrc) October 12, 2023