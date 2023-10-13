Crypto Rover, SEC’in Cuma gününün sonuna kadar temyize gitmemesi durumunda spot Bitcoin ETF’lerinin kesin bir şekilde onaylanacağını düşünüyor.

Özet:

Kripto para topluluğunda nefesler tutuldu, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararı bekleniyor.

Crypto Rover adlı kripto para fenomeni, SEC’in bugün içerisinde mahkemenin Grayscale’in başvurusu hakkındaki kararına itiraz etmezse, tüm başvuruların onaylanabileceğini düşünüyor.

Cathie Wood gibi sektörün önde gelen isimleri de SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını toplu bir şekilde onaylayacağı görüşünde.

13 Ekim Cuma Kritik Tarih

Kripto para topluluğu, SEC’in BlackRock, Fidelity, Invesco gibi önde gelen finans devleri tarafından yapılan spot Bitcoin ETF’lerine ilişkin kararını bekliyor.

SEC’in spot Bitcoin ETF’lerini onaylarsa, başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında yeni bir boğa koşusunun başlayacağı tahmin ediliyor.

Bazıları SEC’in bu başvurulara ilişkin kararını kısa vadede açıklamasını beklemiyor. Bununla birlikte Crypto Rover adlı Twitter fenomeni ise 13 Ekim’de yani bugün SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakabileceğini tahmin ediyor.

All #Bitcoin Spot ETFs might be approved this Friday, and here's why: This Friday marks the deadline for the SEC to appeal the Grayscale Bitcoin Spot ETF decision. If they don't appeal the court's decision, they will have no further options to decline any other Spot Bitcoin… pic.twitter.com/OFevM7xrwb — Crypto Rover (@rovercrc) October 12, 2023

Crypto Rover, bu öngörüsünü Grayscale’ın SEC’e açtığı davaya dayandırıyor. Zira SEC’in mahkemenin bu davada Grayscale lehine verdiği karara itiraz etmesi için son tarih 13 Ekim 2023 yani bugün. Crypto Rover konuyla iligili olarak şu açıklamaları kaydetti:

SEC kararı temyize götürmezse, spot Bitcoin ETF’lerini onaylamak dışında herhangi bir seçeneği kalmayacak. Dolayısıyla SEC bu başvuruların hepsini onaylamak zorunda kalacak. SEC, bu kararını Cuma günü sonlanana kadar temyize taşımazsa tüm spot Bitcoin ETF’lerinin kesin bir şekilde onaylanacağını düşünebiliriz.

Ya Hep Ya Hiç

SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını aynı anda onaylayacağını düşünen isimlerden biri de ARK Invest CEO’su Cathie Wood.

Eğer SEC, bir spot Bitcoin ETF’ine onay verecekse, tek seferde birden fazla başvuruyu onaylayacaktır.

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli ETF analisti James Seyffart da bu konuda aynı görüşte. Seyffart’a göre SEC, spot Bitcoin ETF başvurularının hepsine veya büyük bir çoğunluğuna yeşil ışık yakabilir.

Spot Bitcoin ETF’i, değeri BTC fiyatını takip eden ve borsada işlem gören bir tür yatırım fonudur. Bu tür yatırım ürünleri halihazırda Avrupa’da ve Kanada’da kullanıma sunuldu. Ancak ABD henüz spot Bitcoin ETF başvurularına yeşil ışık yakmadı.

Bitcoin ETF’leri hakkında daha fazlasını merak ediyorsanız “Bitcoin ETF’leri Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.