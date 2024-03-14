Chainalysis’e göre kripto yatırımcıları, 2023’te toplam 37,6 milyar dolar kazandı.

Kripto para piyasaları, çalkantılı geçen 2022’nin ardından 2023’te toparlanmaya başladı. Piyasa duyarlılığıyla birlikte varlık fiyatlarında da iyileşmeler görülmeye başlandı.

Chainalysis’e göre kriptoya yatırım yapan tüm yatırımcı grupları, 2023 boyunca toplam 37,6 milyar dolar kazandı.

En Çok Kazanan Bölge Asya

Kripto yatırımcılarının 2023’te kazandığı miktar, 159,7 milyar dolar kazandıkları 2023 yılına kıyasla görece düşük kalıyor. Yine de 2022’de 127,1 milyar dolar “zarar” edildiği düşünüldüğünde, ciddi bir toparlanma yaşandığı açıkça görülebiliyor.

Chainalysis, 2021 yılında kriptodan kazanılan miktarın, kripto varlık fiyatlarında aradan geçen iki yılda görülen yükselişe rağmen, 2023 yılında kazanılandan daha düşük olduğuna dikkat çekti. Bu durumun bir açıklaması, yatırımcıların 2023 itibarıyla kripto varlıklarını nakde dönüştürmeye daha az eğilim göstermesi olabilir. 2021’in aksine, 2023’e varlık fiyatlarının yükselerek önceki rekor seviyeleri geçeceği yönünde yaygın bir beklenti hakimdi.

Kripto kazançları yıl boyunca görece istikrarlı ilerledi. Ağustos ve eylül aylarında art arda zarar yazıldı. Bu aylardan sonra yatırımcılar yeniden ve bu kez çok daha yüksek miktarlarda kâr etmeye başladı. Özellikle kasım ve aralık ayları, kazanç bakımından yılın önceki tüm aylarını geride bıraktı.

Kriptodan en çok kazanan ülkeler listesinde ABD, 9,36 milyar dolar ile büyük farkla lider konumunda. İkinci sırada 1,39 milyar dolar Birleşik Krallık bulunuyor.

Chainalysis, CryptoPotato ile paylaşılan raporda üst ve orta-alt gelir sınıfındaki ülkelerin -özellikle Vietnam, Çin, Endonezya ve Hindistan gibi Asya ülkeleri- her birinin kriptodan 1 milyar dolardan fazla kazandığını tespit etti. Söz konusu ülkeler, listede ABD ve Birleşik Krallık ile birlikte ilk altıyı oluşturuyor.

Chainalysis, eski bir raporunda orta-alt gelir grubundaki ülkelerde kriptonun ciddi bir yaygınlık kazandığını aktarmıştı.

“2023’ün pozitif trendleri 2024’e de taşındı. Bitcoin ETF’lerin onay alması ve kurumsal yaygınlığın artmasıyla, BTC gibi kripto varlıkların fiyatı rekor kırdı. Trendler geçerliliğini korursa, 2021’dekine benzer değer artışları görebiliriz.”