Kripto para piyasasında tarihi bir dönüm noktası yaşandı. Tron ağı, ilk kez Ethereum’u geride bırakarak Tether (USDT) arzında liderliğe yükseldi.

CryptoQuant verilerine göre, Tron üzerindeki TRC-20 USDT arzı 73,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Ethereum üzerindeki USDT arzı ise 71,9 milyar dolarda kaldı.

Tron Neden Tercih Ediliyor?

Tron’un yükselişinin arkasında düşük işlem ücretleri, hızlı blok süreleri ve güçlü ağ istikrarı bulunuyor. CryptoQuant analisti JA Maartun, Tron’daki büyümenin 2023 ortasında başladığını ve her ay ortalama 1 milyar dolarlık yeni USDT üretildiğini belirtti. Sadece 2025’in ilk beş ayında 14 milyar dolardan fazla USDT basıldı.

Ethereum cephesinde ise yüksek gas ücretleri nedeniyle kullanıcıların Layer 2 çözümlere yöneldiği görülüyor. Bu durum, ağdaki USDT arzının sabitlenmesine sebep oldu.

Tron’un teknik altyapısı da başarısını destekliyor. Blockchain ağı, yüzde 99,7 oranında blok üretim verimliliğine sahip. 2025 itibarıyla ağda 30 aktif Super Representative görev yaparken, bunların 24’ü toplam blokların yüzde 3,71’ini üretiyor. Bu oranlar, Tron’un ilk dönemlerine kıyasla ciddi bir istikrar yakaladığını gösteriyor.

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Öte yandan stablecoin piyasasında Tether’in ağırlığı da arttı. DefiLlama verilerine göre Tether’in toplam arzı 150 milyar doları aşarken, stablecoin pazarındaki payı yüzde 62,05’e ulaştı. Rakipler USDC ve TUSD ise gerileme yaşıyor.

Stablecoin’ler yalnızca kripto alanında değil, geleneksel ödeme devleri karşısında da üstünlük kurmaya başladı. Artemis’in 2025 verilerine göre, stablecoin’ler haftalık ortalama 521,3 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Aynı dönemde Visa 319 milyar dolar, PayPal ise 32 milyar dolar işlem gerçekleştirdi.

Kullanıcı Profili Değişiyor

Novaque Research’e göre Tron’a geçiş, yalnızca teknik bir tercih değil, küresel kullanım alışkanlıklarının da değiştiğini gösteriyor. USDT kullanımının, küçük yatırımcılardan 10 bin ila 1 milyon dolar tutan orta ölçekli cüzdanlara kaydığı belirtiliyor. Bu değişim, tezgah üstü (OTC) işlemlerin, sınır ötesi para transferlerinin ve kurumsal ödeme sistemlerinin yükselişine işaret ediyor.

Tron ağının büyümesine karşın yerel token TRX’in performansı görece sınırlı kaldı. 0,26 dolar seviyesinde işlem gören TRX, son 24 saatte yüzde 2 düşüş yaşarken, haftalık yüzde 7,8, aylık ise yüzde 6,7 oranında yükseldi. Ancak 2024 sonunda ulaştığı 0,43 dolarlık zirveye göre hâlâ yüzde 38 daha düşük seviyede işlem görüyor.