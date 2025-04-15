Geçtiğimiz hafta yaşanan gümrük vergisi kaynaklı gelişmeler, dijital varlıklardan büyük miktarda para çıkışına yol açarak toplamda 795 milyon dolara ulaştı.

Böylece şubat ayından bu yana kripto yatırım ürünlerinden çıkan toplam tutar 7,2 milyar doları buldu. Bu, yıl başından bu yana gelen girişleri neredeyse sıfırladı ve piyasada yalnızca 165 milyon dolarlık net giriş kaldı. Öte yandan haftanın ikinci yarısındaki toparlanma sayesinde yönetilen varlıkların toplamı yeniden yükseldi ve 130 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 8 Nisan’daki dip seviyeye göre yüzde 8’lik bir artışı temsil ediyor.

En Büyük Kaybı Bitcoin Yaşadı

CoinShares’in haftalık raporuna göre, geçen hafta dijital varlıklar arasında en büyük çıkış 751 milyon dolar ile Bitcoin’de yaşandı. Buna rağmen, Bitcoin hâlâ yıl başından bu yana toplamda 545 milyon dolar net girişle pozitif bölgede kalmayı başarıyor.

Piyasadaki genel olumsuz hava, farklı ülke ve yönetici fonlara da yansıdı. Yalnızca Bitcoin değil, ona karşı pozisyon alan “short-Bitcoin” ürünlerinden bile 4,6 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

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Ethereum, 37,6 milyon dolarlık çıkışla ikinci sırada yer aldı. Solana 5,1 milyon dolar, Aave 780 bin dolar, Sui ise 580 bin dolarlık kayıplar gördü. Cardano ve Litecoin’de ise çıkışlar 300 bin dolarla sınırlı kaldı.

Öte yandan, XRP 3,5 milyon dolarlık girişle pozitif ayrıştı. Ondo, Algorand ve Avalanche gibi daha küçük altcoin’lerde de sınırlı da olsa para girişi oldu. Çoklu varlık ürünlerine de 1,1 milyon dolarlık küçük bir giriş gerçekleşti.