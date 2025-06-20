Kripto piyasalarında her hafta olduğu gibi, bu Cuma da milyarlarca dolarlık opsiyon sözleşmesinin vade süresi doluyor. Ancak zayıflayan spot piyasalar nedeniyle, bu işlemlerin genel fiyatlamaya etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

Bitcoin’de 3,3 Milyar Dolarlık Opsiyon Vadesi

20 Haziran Cuma günü yaklaşık 34 bin Bitcoin opsiyon sözleşmesi sona erecek. Toplamda 3,3 milyar dolar değerindeki bu işlemlerin, geçtiğimiz haftaya kıyasla biraz daha büyük olması dikkat çekiyor. Ancak Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve yatırımcıların riskten kaçınmasıyla spot piyasalar hali hazırda gerilemiş durumda. Zira haftanın başından bu yana toplam piyasa değeri 30 milyar dolar azaldı.

Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 1,16 seviyesinde bulunuyor; yani satım yönlü pozisyonlar alım yönlü işlemlerden biraz fazla. “Maksimum acı” noktası ise 106 bin dolar olarak belirlendi. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık bin 500 dolar üzerinde yer alıyor ve sözleşmelerin büyük kısmı bu bölgede zarar yazacak şekilde pozisyonlanıyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨 Tomorrow, about $3.9B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.3B notional | Put/Call: 1.16 | Max Pain: $106K$ETH: $546M notional | Put/Call: 0.68 | Max Pain: $2,600 BTC shows more balanced positioning near max pain, while ETH flows… pic.twitter.com/hBKVTcodeP — Deribit (@DeribitOfficial) June 19, 2025

Açık pozisyon verilerine göre, en yoğun işlemler 115 bin ile 140 bin dolar arasındaki fiyat seviyelerinde gerçekleşiyor. Her bir seviyede 1,7 milyar doların üzerinde açık işlem bulunuyor. Deribit verilerine göre, yükseliş beklentisi ise hâlâ varlığını sürdürüyor.

Greeks Live tarafından yayımlanan haftalık analizde, piyasanın genel olarak düşüş eğiliminde olduğu belirtildi. Analizde, yatırımcıların 104 bin ve 100 bin dolar seviyelerini önemli destek olarak izlediği kaydedildi.

Özellikle 104 bin doların altına inilmesi hâlinde altcoin piyasasında ciddi kayıplar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Aynı analizde, işlemcilerin sık yön değiştirmek zorunda kaldıkları da ifade edildi.

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Ethereum Tarafında 546 Milyon Dolarlık Vade

Bugün itibarıyla 215 bin Ethereum opsiyon sözleşmesi vadesini dolduruyor. Bu işlemler toplamda 546 milyon dolarlık hacme ulaşırken, maksimum acı noktası 2 bin 600 dolar olarak belirlendi. Put/call oranı 0,68 seviyesinde seyrediyor; yani yatırımcılar ağırlıklı olarak alım yönlü pozisyon alıyor.

Ethereum işlemlerinin de dahil olmasıyla, Cuma günü vadesi dolacak toplam kripto opsiyon sözleşmelerinin değeri yaklaşık 3,9 milyar dolara çıkıyor.