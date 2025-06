Kripto piyasalarında her hafta olduğu gibi, bu Cuma da milyarlarca dolarlık opsiyon sözleşmesinin vade süresi doluyor. Ancak zayıflayan spot piyasalar nedeniyle, bu işlemlerin genel fiyatlamaya etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.

20 Haziran Cuma günü yaklaşık 34 bin Bitcoin opsiyon sözleşmesi sona erecek. Toplamda 3,3 milyar dolar değerindeki bu işlemlerin, geçtiğimiz haftaya kıyasla biraz daha büyük olması dikkat çekiyor. Ancak Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve yatırımcıların riskten kaçınmasıyla spot piyasalar hali hazırda gerilemiş durumda. Zira haftanın başından bu yana toplam piyasa değeri 30 milyar dolar azaldı.

Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 1,16 seviyesinde bulunuyor; yani satım yönlü pozisyonlar alım yönlü işlemlerden biraz fazla. “Maksimum acı” noktası ise 106 bin dolar olarak belirlendi. Bu seviye, mevcut fiyatın yaklaşık bin 500 dolar üzerinde yer alıyor ve sözleşmelerin büyük kısmı bu bölgede zarar yazacak şekilde pozisyonlanıyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

Tomorrow, about $3.9B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.3B notional | Put/Call: 1.16 | Max Pain: $106K$ETH: $546M notional | Put/Call: 0.68 | Max Pain: $2,600

BTC shows more balanced positioning near max pain, while ETH flows… pic.twitter.com/hBKVTcodeP

— Deribit (@DeribitOfficial) June 19, 2025