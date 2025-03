Kripto yatırımcısı Alts King, Pi Network kullanıcılarını, olası risklerden kaçınmak için 14 Mart’tan önce Pi coin’lerini Pi cüzdanlarına taşımaları konusunda uyardı.

Binance Square’da 12 binin üzerinde takipçisi olan yatırımcı, Pi Network‘ün 14 Mart’ta fiyat güncellemesi yapabileceğine dair söylentiler olduğunu belirtti.

Pi Network’ün 14 Mart’ta bir fiyat güncellemesi yapabileceği ve Pi Vault’ta sabit bir değer belirleyebileceği iddia ediliyor. Eğer bu gerçekleşirse, Pi Cüzdanlarında saklanan Pi’lerin değeri merkezi borsalardaki Pi’lerden farklı olabilir ve fiyat farkı oluşabilir.

İlgili: Pi Network (PI) Fiyat Tahminleri: 2025-2030

Ayrıca yatırımcı, 14 Mart’tan sonra Pi’yi cüzdana geri aktarmanın, coinin değerini değiştirebileceğini öne sürdü. Bu durum, borsa fiyatlarını yukarı çekebilir ancak Pi cüzdanlarında tutulan coin’lerin değer artışı daha hızlı olabilir.

Şu an için, Pi transferleri cüzdanlar ve borsalar arasında serbestçe yapılabiliyor. Ancak Pi Vault bir fiyat düzenlemesi getirirse, bazı borsalar çekim işlemlerini kısıtlayabilir ve kullanıcıların Pi’lerini cüzdanlarına geri taşımalarını engelleyebilir. Bu durum, potansiyel fiyat artışlarından faydalanma şansını ortadan kaldırabilir.

Pi Network’ün kendi borsasını kuracağına dair iddialar da gündemde. Eğer bu gerçekleşirse, Pi blockchain’i üzerinde geliştirilen yeni token’ların alım satımı için bir platform sunulabilir.

Alts King, “Yakında Pi blockchain’inde yeni projeler kullanıcıların Pi ile token satın almasına olanak tanıyabilir. Bu, Pi’nin piyasa değerini artırabilir. BNB’nin birkaç yıl içinde birkaç dolardan 700 doların üzerine çıkması gibi bir yükseliş mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.

HOLD your $Pi🎁♈⏳

Don't panic and sell cheap.

🔸March 14th🔸 is bullish🚀🚀🚀🚀

⏳Its the day when #PiNetwork was officially launched and we will be celebrating 6th Anniversary💐

🚀Again, some of the pi mining will be forfeited from those who dont KYC and migrate depending… pic.twitter.com/Cd4dRrLtE4

— Dr. Chengdiao Fan (@DrChengdiaoFan) March 12, 2025