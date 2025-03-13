Türkiye’de kripto para hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren platformların kuruluş sermayesi asgari 150 milyon TL, saklama hizmeti sağlayan platformlar için ise 500 milyon TL olarak belirlendi.

Müşteri Varlıkları Ayrı Hesaplarda Tutulacak

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre kripto varlık sağlayıcıları artık müşterilere ait nakit varlıkları ayrı hesaplarda saklaması gerekecek. Müşterilere ait nakit varlıklar bankalarda açılacak özel hesaplarda tutulacak ve bu hesaplar platformların kendi hesaplarından ayrı olarak takip edilecek. Bu hamle, kullanıcı fonlarının güvenliğinin sağlanması açısından büyük bir önem taşıyor.

Kaldıraçlı İşlemler Yasaklandı

Düzenleme kapsamında kripto para hizmet sağlayıcılarının, müşteri varlıklarının %3’ü oranında likit rezerv bulundurması gerekecek. Öte yandan platformların kripto paralar için kaldıraçlı işlem hizmetleri sunması da yasaklandı. Böylelikle risklerin azaltılması ve daha güvenli bir işlem ortamının sağlanması hedefleniyor.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilgi sistemleri bağımsız denetiminden geçmek ve rezerv kanıt denetimi yaptırmakla yükümlü olacak. Bu denetimler, platformların şeffaflığını artırmayı ve kullanıcıların haklarını korumayı amaçlıyor. Ayrıca, yurt dışı merkezli platformların Türkiye’de izinsiz hizmet sunmaları engellenecek.

Kuruluş Şartları Yeniden Tanımlandı

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet izni alabilmeleri için anonim ortaklık yapısında kurulmaları, paylarının tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması gerekecek. Kuruluş sermayesinin, ilgili kurul tarafından belirlenen asgari sermaye tutarının altında olmaması ve sermayenin tamamen nakden ödenmiş olması da şartlar arasında yer alıyor.