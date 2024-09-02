Bitcoin fon çıkışına liderlik ederken, Solana ve diğer bazı altcoin’ler haftayı yatırım artışıyla kapattı.

Dijital varlık yatırım ürünlerinden geçtiğimiz hafta 305 milyon dolar çıktı. Çoğu ülkedeki kripto yatırımcıları arasında negatif bir duyarlılık hakim.

CoinShares, yatırımcı kaçışının ardında ABD’nin ekonomik verilerinin beklenenden iyi gelmesinin olduğunu düşünüyor. Bu durum faiz oranlarında 50 baz puan indirim yapılma ihtimalini de düşürdü.

Varlık yönetim şirketi, Fed politika değişikliği yolunda yeni adımlar attıkça, kripto ürünlerinin de faiz indirimi beklentilerine tepki vereceğini düşünüyor.

CoinShares, haftalık Dijital Varlık Fon Akışı raporunda negatif duyarlılığın Bitcoin etrafında kümelendiğini açıkladı. Bitcoin ürünlerinden geçtiğimiz hafta boyunca 319 milyon dolar çekildi. Aynı süreçte kısa pozisyon açan Bitcoin ürünleri ise 4,4 milyon dolar yatırım, ki bu mart ayından beri görülen en yüksek haftalık yatırımı temsil ediyor.

Ethereum (ETH) ürünlerinden son yedi günde 5,7 milyon dolar çıktı. Solana (SOL) ürünleri ise aynı dönemde 7,6 milyon dolar yatırım aldı.

Yatırım alan diğer ürün grupları arasında Binance Coin (BNB) ürünlerine 0,8 milyon dolar, Litecoin (LTC) ve Cardano (ADA) ürünlerine 0,3 milyon dolar girdi.

Bölgesel anlamda en yüksek fon çıkışı, 318 milyon dolar ile ABD’de gerçekleşti. Almanya merkezli kripto ürünlerinden 7,3 milyon dolar, İsveç merkezli ürünlerden ise 4,3 milyon dolar çıktı.

Geçtiğimiz hafta boyunca Kanada merkezli ürünler, 13,2 milyon dolar giriş ile en iyi performansı gösterdi. Onu 5,5 milyon dolar ile İsviçre’de listelenen ürünler ve 2,8 milyon dolar Brezilya’da listelenen ürünler izliyor. Hong Kong merkezli ürünlere aynı dönemde 1,6 milyon dolar, Avustralya merkezli ürünlere 1,2 milyon dolar girdi.