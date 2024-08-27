Kripto türev ürünlerinin açık pozisyonlarındaki değişim, sermayenin altcoin’lere akmaya başladığını gösteriyor olabilir.

Zincir üstü analiz sağlayıcısı Santiment, Bitcoin fiyatındaki hafif düzeltmenin, borsalardaki açık pozisyon (OI) değerinde büyük bir düşüşe yol açmaya yettiğini belirtti.

Ancak Ethereum ve Solana’nın açık pozisyonlarında neredeyse hiç düşüş yaşanmadı.

Açık pozisyon, henüz kapanmamış olan kripto türev sözleşmelerinin sayısı veya parasal değerini yansıtır. Açık pozisyon, spot piyasalarda yatırımcı duyarlılığını ölçmek için de kullanılır.

Sermaye Yön Mü Değiştiriyor?

Santiment, OI değerindeki değişikliklere dayalı bazı tespitlerde bulundu. Analiz platformuna göre ETH ve SOL gibi kripto paralarda potansiyel gören yatırımcılar, odağını altcoin’lere çevirdi.

Ether (ETH), 5 Ağustos’ta yaşanan düzeltmeden beri yüzde 23 civarı değer kazandı. Solana (SOL) ise aynı süreçte yüzde 45 değerlendi. Diğer altcoin’ler, özellikle yapay zeka (AI) odaklı olanlar daha fazla değer kazandı ve düzeltme öncesi seviyelerin de üzerine çıktılar.

Santiment, BTC’deki düşüşe dikkat çekti:

Riski çeşitlendiren ve daha yüksek getiri arayan büyük yatırımcılar, sermayelerini Bitcoin’den altcoin’lere aktarıyor olabilir.

Ne var ki çoğu altcoin’in OI değeri, bugün benzer oranlarda düşüş gösterdi.

📉 While Bitcoin has seen a mild -2.2% price drop in the past 24 hours, it was enough to cause a much larger -7.5% drop in total open interest on exchanges. For comparison, total open interest toward Ethereum and Solana have barely declined. A few takeaways: 🎯 Shifting Focus to… pic.twitter.com/vBltUQxcnX — Santiment (@santimentfeed) August 27, 2024

Santiment, yatırımcıların belirsizlik nedeniyle pozisyonlarını küçültüyor olabileceğini belirtti. BTC OI değerinin altcoin’lere göre daha fazla düşmesi, Santiment’e göre yatırımcıların ağustos rallisinin sona geldiğini düşündüğünü gösteriyor.

Altcoin sezonunun ufukta göründüğünü düşünen başka analistler de oldu.

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Yatırımcı ve analist Stockmoney Lizards, altcoin’lerin hala biraz daha düzeltmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Analistlere göre, altcoin sezonu başlamadan önce BTC’nin piyasa dominasyonunun yüzde 60-70 civarına çıkması gerekiyor. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti mevcut durumda yüzde 57,53 ölçülüyor.

#Altcoins still need to suffer a bit more. BTC.Dominance can rise up to 60-70% post halving before Alts start outperforming Bitcoin pic.twitter.com/qLNk4WAHRh — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) August 26, 2024

Kripto para piyasaları 27 Ağustos’a düzeltmeyle başladı. Bitcoin yüzde 1,5 düşerek 62.790 dolara geriledi. Ether yüzde 2 düzeltmeyle 2.680 dolara düştü.

Piyasanın toplam değeri, son 24 saatte yüzde 1,87 düşüş ile 2,2 trilyon dolar civarına geriledi.