Kripto türev ürünlerinin açık pozisyonlarındaki değişim, sermayenin altcoin’lere akmaya başladığını gösteriyor olabilir.

Zincir üstü analiz sağlayıcısı Santiment, Bitcoin fiyatındaki hafif düzeltmenin, borsalardaki açık pozisyon (OI) değerinde büyük bir düşüşe yol açmaya yettiğini belirtti.

Ancak Ethereum ve Solana’nın açık pozisyonlarında neredeyse hiç düşüş yaşanmadı.

Açık pozisyon, henüz kapanmamış olan kripto türev sözleşmelerinin sayısı veya parasal değerini yansıtır. Açık pozisyon, spot piyasalarda yatırımcı duyarlılığını ölçmek için de kullanılır.

Santiment, OI değerindeki değişikliklere dayalı bazı tespitlerde bulundu. Analiz platformuna göre ETH ve SOL gibi kripto paralarda potansiyel gören yatırımcılar, odağını altcoin’lere çevirdi.

Ether (ETH), 5 Ağustos’ta yaşanan düzeltmeden beri yüzde 23 civarı değer kazandı. Solana (SOL) ise aynı süreçte yüzde 45 değerlendi. Diğer altcoin’ler, özellikle yapay zeka (AI) odaklı olanlar daha fazla değer kazandı ve düzeltme öncesi seviyelerin de üzerine çıktılar.

Santiment, BTC’deki düşüşe dikkat çekti:

Ne var ki çoğu altcoin’in OI değeri, bugün benzer oranlarda düşüş gösterdi.

📉 While Bitcoin has seen a mild -2.2% price drop in the past 24 hours, it was enough to cause a much larger -7.5% drop in total open interest on exchanges. For comparison, total open interest toward Ethereum and Solana have barely declined. A few takeaways:

— Santiment (@santimentfeed) August 27, 2024