ABD Başkanı Donald Trump, kripto şirketlerinin ülkenin bankacılık sistemine girişini kolaylaştıracak bir başkanlık kararnamesini imzalamaya hazırlanıyor.

Kararname, Federal Rezerv’in (Fed) kripto dostu finans kuruluşlarına ödeme sistemlerine erişim izni vermesini zorunlu kılabilir.

Bu hamlenin, Biden yönetimi döneminde getirilen ve kripto bankalarının Fed’in ana hesaplarına erişmesini engelleyen düzenlemeleri geri alması bekleniyor. Ana hesaplara erişim, finans kuruluşlarının doğrudan Fed ile işlem yapabilmesi için kritik bir gereklilik olarak görülüyor.

“Operation Chokepoint 2.0” İddiaları ve Kripto Bankalarına Engel

Kripto sektörü içinde yer alan pek çok kişi, durumu “Operation Chokepoint 2.0” olarak adlandırılan, kripto şirketlerine yönelik bilinçli bir finansal engelleme kampanyasının parçası olarak değerlendiriyor. Başkanlık Dijital Varlıklar Çalışma Grubu Direktörü Bo Hines, yaptığı açıklamada, “Sektör, kısa süre içinde bu konuda bir gelişme bekleyebilir.” dedi.

Biden döneminde Federal Rezerv, Custodia gibi kripto odaklı bankalara ana hesap vermeyi reddederek, bu bankaların ABD’nin temel finansal altyapısına erişmesini engelledi. Bu hesaplar olmadan, bankalar aracılara bağımlı kalıyor ve ülke çapında finansal hizmet sunmaları imkânsız hale geliyor.

Trump’ın yeni başkanlık kararnamesi, kısıtlamaları kaldırmayı ve kripto bankalarının geleneksel finans kurumlarıyla eşit şartlarda faaliyet göstermesini sağlamayı hedefliyor. Her ne kadar Federal Rezerv bağımsız ve kararlarını başkanın onayına sunmak zorunda olmayan bir kurum olsa da Trump, bu bağımsızlığa meydan okumaya hazır.

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Eğer kararname imzalanırsa, Trump’ın göreve dönüşünden bu yana kriptoyla ilgili attığı üçüncü büyük adım olmuş olacak. İlk olarak 23 Ocak’ta imzaladığı kararnameyle bir Dijital Varlık Stoku oluşturulmasını ve Başkanlık Dijital Varlık Piyasaları Çalışma Grubu’nun kurulmasını sağlamıştı.

Geçtiğimiz hafta ise Bitcoin rezervi oluşturulmasını öngören ikinci kararnameyi imzaladı. Şimdi ise bankacılık engellerini kaldırmaya yönelik bu hamle, Beyaz Saray ile finansal düzenleyiciler arasında büyük bir mücadeleyi başlatabilir.