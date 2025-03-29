Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) lisanssız para transferi hakkındaki tutumu, kripto para sektöründen tepki aldı.

34 kripto şirketi ve savunuculuk organizasyonundan oluşan bir grup, Kongre’nin bankacılık ve yargı komitelerine bir mektup gönderdi. DeFi Education Fund liderliğindeki grup, mektupta yasama organlarından Adalet Bakanlığı’nın (DOJ) lisanssız para transferi yapan işletmelerle ilgili yorumunun düzeltilmesini talep etti.

Mevcut DOJ yorumu altında, yazılım geliştiriciler de ABD ceza kanunu kapsamında lisanssız para transferi yapan işletmeler arasında yer alıyor. DOJ, bu yorumu 2023’te bir iddianamede ilk kez uyguladı.

Ancak grup, bu tür bir yorumun belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açtığını, ayrıca cezai sorumluluk riskinin ABD’deki yazılım geliştirme için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Yorumun özellikle blockchain geliştiricilerini etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Kısacası, bu yoruma göre, neredeyse her blockchain geliştiricisi suçlu olarak yargılanabilir. Mantıken, eğer bir kişi, para transferi işlerini lisanslama gerekliliğini içeren yasalarla tanımlandığı şekilde bir ‘para transferi işi’ yürütmüyorsa, o kişi ‘lisanssız para transferi işi’ yürüttüğü gerekçesiyle cezai sorumluluğa tutulmamalıdır.”

Bankacılık Komitesi, Yargı Komitesi, Finansal Hizmetler Komitesi ve Yargı Komitesi’nin Başkanları ve Sıralı Üyelerine hitaben yazılan mektubu imzalayan bazı firmalar arasında dijital varlık yöneticileri Paradigm, a16z Crypto, Dragonfly, Jump Crypto ve Digital Currency Group bulunuyor. Kraken, Coinbase, Crypto.com gibi önde gelen borsalar ve Polygon Labs, Jito Labs, Uniswap Labs ve dYdX Trading Inc. gibi geliştiriciler de imzalayanlar arasında yer alıyor.

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Öte yandan mektubun mevcut yorumu değiştirme üzerindeki etkisi henüz netleşmedi. Ancak şu ana kadar kripto endüstrisi, birkaç hükümet kurumunu önceki yönetim döneminde yapılan kripto karşıtı düzenlemeleri geri almak için ikna etmeyi başardı. Dolayısıyla bu gelişmenin benzer bir etki yaratması bekleniyor.