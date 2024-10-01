Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralar sıra dışı bir ayı geride bıraktı. Eylül aylarında genelde değer kaybeden BTC, bu kez yüzde 7’den fazla yükseldi.

Bitcoin ile birlikte diğer kripto paralar da yukarı yöneldi. Özellikle memecoin’ler iki haneye varan değer artışlarıyla öne çıktı.

ABD Merkez Bankası’nı (Fed) ay ortasında faiz indirmesi; kripto paralar, hisse senetleri ve altın dahil neredeyse tüm varlık türlerini pozitif etkiledi. Kripto paralar, yeni ayın ilk gününe hafif bir düzeltme ile başladı. Kripto paraları ekim ayında ne bekliyor? Önemli olay ve tarihlere göz atalım.

SEC Temyize Başvurabilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı dava, kripto para sektörünün gündemini neredeyse dört yıl meşgul etti. Kripto parası XRP nedeniyle menkul kıymet yasalarını ihlal etmek ile suçlanan Ripple hakkında, piyasa katılımcılarının zafer olarak nitelediği bir karar çıktı.

Bireysel XRP işlemlerinin menkul kıymet işlemi oluşturmadığına hükmedildi. Ripple’a para cezası verildi. Ancak verilen 125 milyon dolar ceza, SEC’in talep ettiği 2 milyar doların yanında epey düşük kaldı.

Taraflara karara itiraz etmek ve temyize gitmek için verilen süre 7 Ekim’de dolacak. Blockchain şirketi, temyize başvurmayacağını net bir şekilde belirtti. SEC tarafından konuyla ilgili açıklama gelmedi. SEC’in eski temsilcileri ise komisyonun temyize gitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor.

ABD’nin Enflasyon Verileri

Eylülde neredeyse dört yıldır ilk kez faiz indiren Fed, faiz oranlarıyla ilgili kararlarında ÜFE ve TÜFE gibi verilerden yararlanıyor.

ABD’nin eylül ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporu 10 Ekim’de yayınlanacak. Ağustos ayında aylık TÜFE yüzde 0,2 gerçekleşmiş, yıllık TÜFE ise yüzde 2,5’e gerilemişti.

Faizler enflasyonu düşürmek için yükseltilmişti. Enflasyonda düşüş trendinin devam etmesiyle Fed, faiz indirmeye devam edebilir. Düşük faiz ortamında piyasada dolaşan para arttığından dolayı, kripto gibi riskli varlıkların fiyatı yükselme eğiliminde oluyor.

Ekim Ayı Yükseliş Ayı

Bitcoin bu eylül ayında standartları aşan bir performans gösterdi ve önemli bir değer kazandı. Ekim ayları ise BTC için tarihsel olarak iyi geçiyor.

BTC, tarihi boyunca geçirdiği 11 ekim ayının dokuzunda değer kazandı. Bitcoin, ekim aylarında ortalama yüzde 20,99 yükseliyor. Ekim ayı Bitcoin için yılın en iyi ikinci ayını temsil ediyor.