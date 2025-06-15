Kripto para piyasasında cumartesi günü dikkat çeken yükselişler yaşandı. MAP Protocol, Useless Coin ve Terra Luna Classic (LUNC) güçlü performanslarıyla yatırımcıların ilgisini çekerken, Bitcoin fiyatı 105 bin doları aşarak yeni bir seviyeye ulaştı.

Bitcoin ağı üzerinde çalışan bir layer-2 çözümü olan MAP Protocol, zincirler arası işlemleri mümkün kılıyor. Token’daki sert yükselişin arkasında ağda kilitlenen toplam değerin artması yer aldı. TVL 23,3 milyon dolara ulaşarak şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. HiveSwap, StaQ ve Butter Network gibi ekosistem uygulamalarında da ciddi varlık artışları gözlemlendi.

Ancak teknik göstergeler, fiyatın kısa vadede düzeltmeye girebileceğine işaret ediyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 93 seviyesinde, yani aşırı alım bölgesinde konumlanıyor. Bu durum, yatırımcıların kâr satışlarına yönelebileceğini gösteriyor.

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Useless Coin Rekor Kırdı

Solana tabanlı bir memecoin olan Useless Coin (USELESS), cuma günü 0,078 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yılın en düşük seviyesinden bu yana yüzde bin 245 oranında yükselen token’ın piyasa değeri 70 milyon doları aştı.

Herhangi bir işlevi olmayan USELESS token, büyük ölçüde sosyal medya etkisi ve yatırımcıların “kaçırma korkusuyla” yükselişini sürdürüyor. Teknik analizler, fincan-kulp formasyonunun tamamlandığını ve fiyatın 0,090 dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor.

LUNC Yakım Oranıyla Destek Buldu

Terra Luna Classic (LUNC), cumartesi günü yüzde 10’dan fazla değer kazandı. Son bir haftada 234 milyon token’ın yakılmasıyla birlikte toplam yakım miktarı 410 milyara ulaştı.

Teknik veriler, LUNC fiyatının yükseliş potansiyelini koruduğunu gösteriyor. 0,00007253 dolar seviyesinde “çift dip” formasyonu oluştu. Bu seviyenin aşılması halinde, yüzde 50 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 0,0001135 dolara doğru bir hareket başlayabilir.

Ayrıca fiyat davranışı, Wyckoff Teorisi’ne göre birikim aşamasında olduğunu gösteriyor. Bu da olası bir yukarı yönlü kırılımın sinyali olarak değerlendiriliyor.

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Bitcoin 105 Bin Dolara Ulaştı

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, lider kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı da cumartesi günü 105 bin doları aştı. Bu yükseliş, piyasada genel bir toparlanma sinyali olarak görülüyor.