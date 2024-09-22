Kripto para ve finans piyasalarında bu hafta yaşanan önemli olayları öğrenin.

Bitcoin (BTC) ve diğer kripto paralar için 16-22 Eylül haftası epey yoğun geçti. Makroekonomik koşullarda önemli değişimler yaşanırken, kripto piyasaları da hareketliydi.

CryptoPotato olarak bu hafta kripto piyasasında ve küresel finans piyasalarında yaşanan önemli olayları sizler için derledik.

Fed Faizleri İndirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), bu hafta faiz oranlarını değerlendirmek için toplandı.

Fed, Kovid-19 pandemisi bittiğinden beri enflasyonu dizginlemek için parasal daralma politikası uyguluyordu. Bu politika bu hafta son buldu.

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FOMC, faizleri 50 baz puan indirme kararı aldı. Böylece ABD’de faizler yüzde 4,75 ile 5,25 aralığına düşürüldü.

Faiz indirimi, hem resesyon ihtimalinden korkanlar hem de riskli varlık yatırımcıları tarafından uzun süredir beklenen bir karardı. Karardan kripto paralar ve hisse senetleri gibi riskli varlıklar olumlu etkilendi.

Bitcoin 64 Bin Doları Test Etti

FOMC kararına doğru 57 bin dolar ile 60 bin dolar arasında dalgalanan BTC, faiz indiriminin ardından güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı.

60 bin dolardan yükselmeye başlayan Bitcoin, 20 Eylül’de 64 bin doların üzerinde çıktı. Bu seviyenin üzerinde kısa bir süre kalabilen BTC, pazar günü itibarıyla 62.600 dolardan işlem görüyor.

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Güncel Bitcoin rallisinin ardından, zarar eden Bitcoin yatırımcısı da kalmadı. Yatırımcıların yüzde 88’i kâra geçerken, kalan yüzde 12’si ise yatırdığını karşılar duruma geldi.

Ethereum ETF’lere İlgi Geri Döndü

ABD’de listelenen spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF), işleme açıldıkları günden beri çok az günü pozitif fon akışı ile geçirdi.

Ethereum ETF’ler, haftanın ilk üç gününü negatif geçirdi. Ancak haftanın son iki günü yatırım almayı başardı.

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ETH ETF’lere perşembe günü net 5,2 milyon dolar, cuma günü ise 2,9 milyon dolar girdi.

Öte yandan, hafta geneline bakıldığında Ethereum ETF’lerin yatırım kaybettiği görülüyor. Farside verilerine göre, ETH ETF’lerin haftalık net fon akışı 26,2 milyon dolar ile negatif gerçekleşti.

SPK’dan Yeni Düzenlemeler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta kripto varlıklar ile ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir bülten yayınladı.

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Yeni düzenlemelere göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesaplar yalnızca müşterilerin kendi adına açılabilecek ve farklı amaçlar için kullanılamayacak.

Bu platformlar ile nakit transferleri, yalnızca bankalar ve yetkili finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Ayrıca bu platformların elden nakit alması ve vermesi de yasaklandı.

Sosyal medyada takip ettiği projelere yatırım yapmayı sevenlere de kötü haber var. Yeni düzenleme ile sosyal medya üzerinden kripto işlemi yapmak yasaklandı. Artık yalnızca kripto platformları aracılığıyla işlem gerçekleştirilebilecek.

MicroStrategy Bitcoin Rezervini Büyütüyor

Bitcoin’in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, dolar maliyeti ortalama (DCA) stratejisiyle 2020’den beri düzenli olarak BTC satın alıyor.

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İş zekası devi, bu hafta arz ettiği dönüştürülebilir tahvillerden elde ettiği gelir ile 7.420 BTC daha satın aldı. 7.420 BTC, güncel kur ile yaklaşık 466,5 milyon dolar ediyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin rezervi, son satın alımın ardından 252.220 BTC’ye yükseldi. Şirketin 9,9 milyar dolar harcayarak oluşturduğu rezervin toplam değeri 15,8 milyar doları buluyor.