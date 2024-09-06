ABD siyasetinde ilginç gelişmeler yaşanırken, kripto piyasaları çakılıyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri, geçtiğimiz yedi günde 110 milyar dolardan fazla azaldı. 2 trilyon doların altına gerileyen değer, CoinMarketCap verilerine göre haber yayın saati itibarıyla 1,92 trilyon dolar ölçülüyor.

Bir haftada yüzde 8 değer kaybeden BTC, 54 bin doların altına geriledi ve hala bu seviyenin üzerine çıkmaya çalışıyor.

Ethereum aynı süreçte yüzde 9, Solana (SOL) yüzde 5,6, BNB yüzde 7,8, Chainlink (LINK) yüzde 9,7, Toncoin (TON) yüzde 11, Cardano (ADA) ise yüzde 7,4 değer kaybetti.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti ise yüzde 54’te sabit kaldı. Yani hem BTC hem de altcoin’ler benzer değer kayıpları yaşadı.

ABD siyasetinde de işler kızışıyor. Donald Trump, kurumlar vergisini yüzde 21’den yüzde 15’e indirme sözü verdi. Trump, ayrıca Elon Musk’ın başında olacağı bir “devlet verimlilik komisyonu” kurmayı planlıyor.

İlgili: Ripple Kurucu Ortağı Harris’e Desteğini Açıkladı

Kamala Harris de kendisi için bir araya gelerek imza toplayan bir grup yöneticiden destek görüyor. Bu yöneticilerden biri de Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen. Yelp, Box ve Snap gibi şirketlerin CEO’ları da Harris’e desteklerini açıkladı.

Bu Haftanın Önemli Haberleri

ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, kurumlar vergisini yüzde 15’e düşürme sözü verdi. Ayrıca Tesla CEO’su Elon Musk’ı devlet verimlilik komisyonunun başına getireceğini söyledi.

Kasım ayındaki başkanlık seçimine Demokratların adayı olarak katılacak ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 88 şirket yöneticisi tarafından destekleniyor. Destek mektubunu Ripple Kurucu Ortağı Chris Larsen da imzaladı.

İlgili: Polygon’da MATIC’ten POL’e Göç Başladı

Polygon bu hafta epey önemli bir güncellemeyi tamamladı. Blockchain ağının kripto parası MATIC’ten POL’e geçiş süreci başladı. “Hiper üretken” token olarak tanımlanan POL, mainnet’e şimdiden geldi. Kullanıcıların MATIC’lerini POL’e dönüştürmek için bazı işlemleri tamamlaması gerekiyor, ancak bunun için bir süre sınırı bulunmuyor.

Kripto para piyasasına son dönemlerde belirli tartışma konuları hakim oldu. Bunlar arasında balinaların alım satım faaliyetleri, Bitcoin madenciliğinin çevresel etkileri, Telegram CEO’su Pavel Durov’un göz altı süreci, TON’un geleceği ve OpenSea’ye açılan soruşturmadan dolayı NFT’ler yer alıyor.

Bitcoin L2 (katman 2) çözümü Core Foundation, BTC destekli likit staking token piyasaya süreceğini duyurdu. Kripto para Core ağı üzerinde yatırımcı ve kullanıcılar ile buluşacak.

Yalnızca beş ay önce başlatılan Bitcoin Runes protokolüyle şimdiye kadar 50 milyon BTC, NFT’ye dönüştürüldü.