Kripto paralar dün yaşanan büyük düzeltmenin izlerini silmeye çalışıyor. Topluluğa ise piyasanın yakında toparlanacağı tartışmaları hakim.

Kripto paraların dün 1,7 trilyon dolara kadar gerileyen toplam piyasa değeri, bugün yeniden 2 trilyon dolar sınırına yükseldi. Kısa süreliğine 50 bin doların altına düşen Bitcoin (BTC), yeniden 55.300 dolara çıktı. Ether (ETH) ise 2.200 dolara kadar geriledikten sonra bugün 2.500 dolara yakın işlem görüyor.

Yine de kripto para piyasaları hala son altı ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Ancak analistler şimdiden iyileşme ihtimalini konuşmaya başladı. MN Consultancy Kurucusu Michaël van de Poppe, 6 Ağustos’ta paylaştığı X gönderisinde “Bu düzeltme nihayetinde ayı tuzağıyla sonuçlanabilir,” yorumunda bulundu.

Analist, dev düzeltmenin piyasayı fazla kaldıraç kullanan 1,2 milyar dolarlık pozisyondan temizlediğini ekledi.

Crypto Capital Venture Kurucusu Dan Gambardello ise şöyle belirtti:

Primitive Crypto Kurucusu Dovey Wan, “Bu düzeltme bana Mart 2020 ve Mayıs 2021 karışımı gibi geliyor,” diye açıkladı. BTC, Mart 2020’de pandeminin etkisiyle birkaç dakikada yüzde 50 çakılmış ve sonra hemen çıkmıştı. Mayıs 2021’de ise boğa piyasası ortasında vadeli piyasasından kaynaklı kısa süreli bir düzeltme yaşanmıştı.

This dump feels a mix taste of 2020 March 20 and 2021 May 20

– 2020 march flavor, macro was caught off guard. Ask around marco fund and those who are deep in JPY carry trade in HK, most didn’t expect it at all. Some China focused hedge fund risk off and de-lev a lot last week…

— Dovey "Rug the fiat" Wan (hiring) (@DoveyWan) August 5, 2024