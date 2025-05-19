Pazartesi günü Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatı, finansal piyasalarda artan riskten kaçış havasıyla birlikte sert şekilde geriledi.

Bitcoin, Pazar günü 106.000 seviyesine yakın işlem gördükten sonra 102.870 seviyesine kadar düştü. Ethereum ise 2.400 seviyesine gerilerken, toplam kripto para piyasasının toplam değeri %1,67 düşüşle 3,25 trilyon dolara kadar geriledi.

Satış dalgası yalnızca kripto piyasasıyla sınırlı kalmadı; Nasdaq 100, Russell 2000 ve S&P 500 vadeli işlemlerinde de %1’in üzerinde düşüşler yaşandı. Dow Jones vadeli işlemleri ise %0,70 oranında geriledi.

Moody’s’in ABD Notunu Düşürmesi Kripto Satışlarını Hızlandırdı

Piyasalardaki bu sert düşüşün ana nedeni, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in ABD’nin kredi notunu düşürmesiydi. Kuruluş, Cuma günü yaptığı açıklamada ABD’nin mali görünümünün kötüleştiğine dikkat çekti.

ABD borç saati verilerine göre ülkenin toplam borcu 36,8 trilyon dolara yükselmiş durumda. Bu rakam, 2020’deki 21 trilyon dolardan önemli bir artışa işaret ediyor. Mecliste kabul edilen yeni yasa tasarısıyla borcun daha da artması bekleniyor. Yasa, önümüzdeki on yıl boyunca 4,5 ila 5 trilyon dolarlık vergi indirimini içeriyor; buna karşılık olarak 1,5 ila 2 trilyon dolarlık harcama kesintisi planlanıyor.

Tarihsel olarak büyük ekonomilerin kredi notu düşürüldüğünde piyasalar genellikle olumsuz tepki veriyor. Örneğin, 1 Ağustos 2023’te Fitch, ABD’nin kredi notunu AAA’dan AA+’ya indirince hisse ve kripto piyasalarında satışlar yaşanmıştı. Benzer bir senaryo 2011’de S&P Global’ın benzer bir indiriminde de görülmüştü.

Bazı analistler Moody’s kararının etkisinin abartıldığını düşünüyor. Jim Bianco, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi “fazla büyütülmemesi gereken bir olay” olarak nitelendirdi.

Uzun Vadede Bitcoin İçin Olumlu Görülebilir

Teorik olarak ABD’nin bozulmakta olan kamu maliyesi, Bitcoin için bir yükseliş katalizörü olarak görülüyor. BlackRock tarafından yayımlanan kapsamlı raporda, artan ABD borcuna karşı Bitcoin’in bir çeşit “güvenli liman” ve koruma varlığı olarak öne çıkmaya başladığı vurgulandı. Raporda, Bitcoin’in “kıt, merkeziyetsiz ve egemen olmayan, arzı sınırlı bir varlık” olduğuna dikkat çekildi.

Son aylarda Bitcoin’in temel göstergeleri güçlenmeye devam etti. Borsalardaki BTC arzı çok yıllık en düşük seviyelere inerken, spot ETF’lere olan talep hızla arttı. Spot Bitcoin fonlarına yapılan toplam giriş 41 milyar doları aştı.

Ayrıca, giderek daha fazla şirket Bitcoin’i kendi rezervlerine ekliyor. Bu nedenle, yaşanan bu panik satışının ardından Bitcoin ve kripto fiyatlarının toparlanması bekleniyor. Son haftalarda çoğu altcoin, piyasalardaki korumacı tarife korkularının hafiflemesiyle birlikte yükselişe geçmişti.