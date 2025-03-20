Bitcoin’e olan talebin zayıflaması ve altcoinlerin toparlanamaması, kripto piyasasının uzun süredir belirsizlik içinde yatay hareket etmesine yol açıyor.

Kripto analisti Aylo’ya göre piyasa, yönünü bulmakta zorlanıyor. Fiyatlar önemli ölçüde düşerken, yeni bir boğa koşusunu tetikleyecek gelişmeler de giderek azalıyor.

Düşük Talep ve Durgunluk Piyasayı Baskılıyor

Aylo, sosyal medya platformu X’te yaptığı uzun paylaşımda, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) dışında kalan kripto varlıkların son dört yılda kayda değer bir büyüme göstermediğini belirtti. İşlem hacimleri durma noktasına gelirken, piyasanın toplam değeri de anlamlı bir artış kaydedemedi.

Ayrıca, piyasada güçlü hikâyelerin ve gerçek kullanım alanı olan projelerin eksikliğinin yatırımcı güvenini sarstığını şu şekilde vurguladı:

“İnsanların gerçekten inandığı hikâyelere ve alıp tutmak isteyeceği token’lara sahip değiliz.”

Öte yandan, CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin’de boğa döngüsünün çoktan sona ermiş olabileceği konusunda uyardı. Ona göre, önümüzdeki 6 ila 12 ay boyunca piyasada yatay veya düşüş eğilimli bir seyir görülebilir.

Lider kripto para birimi, ocak ayında gördüğü 109 bin dolarlık zirveden bu yana yüzde 23’ten fazla değer kaybetti. Aynı zamanda, piyasaya yeni likidite girişi yavaşladı. Özellikle, düşük fiyatlardan BTC alıp daha yüksek seviyelerde satma planı yapan yatırımcıların ellerindeki varlıkları beklenenden düşük seviyelerden elden çıkarması, düşüş baskısını artırdı.

Aylo’ya göre Bitcoin’in kaderi, makroekonomik gelişmelerle doğrudan bağlantılı. Analist, BTC’nin genellikle hisse senedi piyasalarından bağımsız olarak güçlü bir yükseliş gösteremediğini belirtiyor. Ancak bir diğer analist CrediBULL bu görüşe katılmıyor.

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Altın, belirsiz piyasa koşullarında tarihsel olarak güvenli liman olmayı başarırken, Bitcoin hâlâ kısa vadeli riskli bir varlık olarak görülüyor. Ancak Aylo, altının 3 bin doları aşarak yeni zirvelere ulaşması halinde Bitcoin’in de benzer bir yükseliş trendi izleyebileceğini öne sürüyor.

CryptoQuant verileri ise Bitcoin yatırımcılarının direnç kazandığını gösteriyor. Özellikle 3 ila 6 ay boyunca varlıklarını elinde tutan yatırımcıların sayısındaki artış, uzun vadeli yatırımcıların piyasanın dalgalanmalarına rağmen güvenini koruduğuna işaret ediyor.