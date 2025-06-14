Orta Doğu’da yükselen jeopolitik tansiyonun ardından kripto para piyasaları sert düşüş yaşarken, bazı altcoinlerde büyük cüzdan hareketliliği dikkat çekti.

Analitik platformu Santiment’e göre, Shiba Inu (SHIB), Compound (COMP) ve UMA gibi projelerdeki yüksek hacimli işlemler, balinaların yeniden pozisyon aldığını gösteriyor.

Shiba Inu’da Beş Ayın En Büyük Balina Hareketi

Piyasa değerine göre en büyük ikinci memecoin olan Shiba Inu, 5 Haziran’da toplam 527 büyük işlem kaydederek son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yoğunluk, SHIB fiyatındaki hafif yükselişle aynı döneme denk geldi. Santiment’e göre bu durum, düşen fiyatlara rağmen alım yapan balinaların daha uzun vadeli bir yükselişi öngördüğünü gösteriyor.

Benzer şekilde, merkeziyetsiz altyapı sağlayıcısı Ankr (ANKR) da 8 Haziran’da sekiz adet 100 bin dolar üzeri işlem gördü. Token, son bir ayda yüzde 23 değer kaybetmiş olsa da geçmişte bu tür balina işlemleri sonrası toparlanmalar yaşanmıştı.

Liechtenstein merkezli kripto borsasının tokenı LCX ise 9 Haziran’da 12 büyük balina işlemiyle şubat ayından bu yana zirveye çıktı. Nisan ayında gördüğü zirveden yüzde 31 gerileyen token, sonrasında yüzde 8 artış gösterdi. Uzmanlara göre bu hareketlilik, düşük piyasa değeri ve regülasyon avantajı nedeniyle yatırımcı ilgisinin yeniden arttığını işaret ediyor.

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Satış Sinyalleri

Bazı altcoinlerde ise balinaların satış yönlü hamleleri öne çıkıyor. Son üç ayda yüzde 486 yükselen SPX6900, 9 Haziran’da 134 büyük işlemle zirve yaptı. Bu işlemlerin kâr satışı olabileceği belirtiliyor.

Benzer şekilde, merkeziyetsiz finans (DeFi) tokenı Compound (COMP), aynı gün 157 büyük balina işlemiyle 1 Nisan’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı. Aylık bazda çift haneli yükseliş yaşayan COMP için kısa vadeli bir düzeltme ihtimali gündeme geldi.

UMA tarafında da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. 8 Haziran’da 27 büyük işlem gerçekleşti ve 2025 yılı içerisinde görülen en yüksek balina hareketi olarak kayıtlara geçti. 5-8 Haziran arasında yüzde 52 yükselen UMA fiyatıyla aynı dönemde gelen işlemler, koordineli satışların başladığına işaret ediyor.

Öte yandan Santiment’e göre, ani ve yüksek hacimli balina işlemleri, özellikle hızlı fiyat artışlarının ardından görüldüğünde, piyasa düzeltmesinin habercisi olabilir.