Tarihsel veriler, kripto para piyasasının Ekim aylarında iyi performans gösterdiğine işaret ediyor.

Ekim ayları, zorlu geçen Eylül aylarınının ardından kripto para piyasasının toplarlanmaya başladığını dönem olarak biliniyor. Bu nedenle kripto para piyasasında Ekim ayları Uptober olarak adlandırılıyor. Beklenen yükselişlerin yaşanmadığı dönemlerde ise Ekim ayını Rektober olarak adlandıranlar da var.

Bu doğrultuda yatırımcılar, yaklaşan Ekim ayında kripto para piyasasının nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyor. Ekim ayı sert yükselişlerin yaşandığı bir ay mı olacak yoksa hayal kırıklığı mı yaşatacak. İşte bu konuda yatırımcı beklentileri…

Uptober mı Rektober mı?

Ankete katılan kripto para yatırımcılarının %75’i, 2024 yılının Ekim ayında kripto para piyasasında kayda değer yükselişlerin yaşanacağına inanıyor. Bu süreçte en çok yükselmesi beklenen kripto paralar arasında ETH, SOL, BNB ve BTC yer alıyor.

Anket katılımcılarının yarısından fazlası Ekim ayında Bitcoin’in 80.000 dolara yükseleceğini tahmin ediyor. ABD Başkanlık seçimlerinin yılın dördüncü çeyreğinde kripto para piyasasındaki yükseliş trendini tetikleyeceğine dair beklentiler de bir hayli yüksek.

Anket katılımcılarının %75,3’ü, Ekim ayının piyasada Uptober etkisi yaratacağını öngörüyor. Bu yatırımcıların %48,3’lük bölümü %5 ila %10 arasında yükselişler beklerken %20,4’lük kısmı ise %10 ila %20 arasında yükselişler yaşanacağını öngörüyor. %6,6’lık kesim ise %20’nin üzerinde yükselişler yaşanacağını tahmin ediyor. Bitcoin’in son 10 yılda Ekim ayı fiyat performansı şu şekilde:

2014 : %12.95

: %12.95 2015 : %-33.49

: %-33.49 2016 : %14.71

: %14.71 2017 : %47.81

: %47.81 2018 : %-3.83

: %-3.83 2019 : %10.17

: %10.17 2020 : %27.7

: %27.7 2021 : %39.93

: %39.93 2022 : %5.56

: %5.56 2023: %28.52

2024 Yılı Dördüncü Çeyrek Beklentileri

Ankete katılanların neredeyse yarısı (%45,9), dördüncü çeyrek için iyimser bir piyasa öngörüyor. Diğer %37,4’lük kesim, piyasanın yatay hareket edeceğini, sadece %16,7’lik bir kısım ise ayı piyasası beklentisi içerisinde. Bu, yatırımcıların genel olarak olumlu beklentiler içerisinde olduğunu gösteriyor.

Yılın son çeyreğine yaklaşırken yapay zeka (AI) kategorisi bir kez daha ön plana çıktı. Anket katılımcılarının %55,7’lik önemli bir bölümü, yapay zeka kategorisinin, piyasanının yönünü belirleyeceğini tahmin ediyor.