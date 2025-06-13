İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla birlikte kripto piyasalarında sert dalgalanmalar yaşanırken, WhiteBIT borsasının yerel token’ı WBT dikkat çeken bir performans sergiledi. WBT, genel düşüş eğilimine rağmen günün en çok kazandıran varlığı oldu.

13 Haziran’da Asya işlem saatlerinde 34,3 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören WBT, gün sonunda 33,67 dolara geriledi. Piyasa değeri 4,85 milyar doları aşan token, en değerli 100 kripto para arasında 33. sıraya yerleşti.

Piyasa Gerilerken WBT Neden Yükseldi?

WhiteBIT borsasında DeFi App platformunun yerel varlığı HOME’un spot listelemesi ve HOME-PERP işlem çiftinin vadeli işlemlere eklenmesi, yatırımcıların ilgisini artırdı. Bu gelişmeler işlem hacmini yukarı çekti.

Borsanın, ismi açıklanmayan bir Avrupa futbol kulübüyle iş birliği yapacağı yönündeki ipuçları da yükselişi destekleyen diğer bir unsur olarak öne çıktı.

Zincir üstü veriler, ekosistemdeki kullanıcı etkileşiminin arttığını gösteriyor. Günlük aktif adres sayısı yüzde 580 artarken, veri analiz şirketi Santiment, büyük yatırımcıların (balinaların) WBT toplamaya başladığını bildirdi. Bu tür alımlar genellikle uzun vadeli güvenin göstergesi olarak yorumlanıyor ve yükseliş ivmesini destekliyor.

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Teknik Veriler Ne Söylüyor?

WBT’nin 1 günlük grafiği, Mayıs başından itibaren genişleyen bir yükselen takoz formasyonuna işaret ediyor. Bu formasyon, yükseliş trendi içinde artan oynaklığı yansıtıyor.

Aroon göstergesine göre yukarı yönlü sinyal yüzde 92,86, aşağı yönlü sinyal ise yüzde 28,57 seviyesinde yer alıyor. MACD çizgileri de pozitif eğilimde ve yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

Momentumun korunması hâlinde, fiyatın psikolojik direnç noktası olan 35 dolara yükselmesi mümkün görünüyor. Bu seviyenin aşılması, yükselişin devam edebileceğini ve fiyatın 38 dolara kadar yükselebileceğini gösteriyor.

Ancak jeopolitik risklerin tırmanması durumunda, en yakın destek seviyesi olarak 31 dolar öne çıkıyor. Daha önce alıcıların yoğunlaştığı bu bölge, geri çekilmelerde izlenmesi gereken kritik nokta olabilir.