Bu hafta toparlanma sinyalleri veren kripto para piyasası, son 24 saatte sert bir düşüş yaşadı. Toplam piyasa değeri %2,9 azalarak 2,76 trilyon dolara geriledi.

Büyük Kripto Paralar Kırmızıya Büründü

Ethereum (ETH), XRP ve Dogecoin (DOGE) %6’dan fazla değer kaybetti. Bitcoin ise %2’nin üzerinde düşerekyazım anında 85.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Son 24 saatte, 418 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi. Bunun 354 milyon doları long (uzun) pozisyonlardan oluşuyor. En büyük kaybı ise Ethereum aldı ve yaklaşık 140 milyon dolar değerinde pozisyon likide oldu.

Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Düşüyor?

1. Yeni ABD Tarifeleri ve Ticaret Savaşları

ABD Başkanı Donald Trump’ın otomobil ve yedek parçalara %25’lik gümrük vergisi getirmesi, piyasalarda tedirginlik yarattı. Avrupa Birliği ve Kanada’dan misilleme gelebileceği endişesi, yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

Bu gelişmeler, hisse senetleri ve vadeli işlemleri olumsuz etkiledi. Aynı zamanda yatırımcıların güvenli liman olarak altına ve tahvillere yönelmesine neden oldu.

2. Enflasyon Verileri Bekleniyor

ABD’de Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verileri yakında açıklanacak. Bu verinin %2,7 seviyesinde enflasyon artışı göstermesi bekleniyor.

Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası konusunda daha sıkı tedbirler alabileceği endişesini doğurdu. Yüksek enflasyon, kripto gibi riskli varlıklar için olumsuz bir ortam oluşturuyor.

3. Kripto Opsiyonlarının Vadesi Doluyor

Bugün, toplamda 14 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum opsiyon sözleşmesi sona eriyor. Özellikle:

39.000 BTC opsiyonu (12,1 milyar dolar)

301.000 ETH opsiyonu (2,13 milyar dolar)

Opsiyonların vadesinin dolması, piyasada yüksek oynaklığa yol açabiliyor. BTC ve ETH’nin maksimum zarar (pain point) seviyeleri sırasıyla 85.000 dolar ve 2.400 dolar olarak belirlendi. Eğer fiyatlar bu seviyelerin altında kalırsa, satış baskısı artabilir.

Sonuç: Belirsizlik Devam Ediyor

Makroekonomik baskılar, kripto piyasasında volatilitenin süreceğini gösteriyor. Özellikle yeni fon girişlerinin yavaşlaması ve güçlü bir toparlanma hikayesinin eksikliği, yatırımcı duyarlılığının zayıflamasına neden oluyor. Kısa vadede, piyasada daha fazla dalgalanma beklenebilir.