Kripto para piyasası haftalardır devam eden düşüş trendinin ardından nihayet tekrar yükselişe geçti. Sonuç olarak Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi de yeniden “Açgözlülük” bölgesine girdi. Peki bu boğa sezonunun başlangıcı olarak yorumlanabilir mi?

Kripto para piyasası haftalardır devam eden düşüş trendinin ardından nihayet yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Aslında kripto paralar 2024 yılına harika bir başlangıç yapmıştı. Nisan ayına kadar tüm ayları yükselişle kapatan kripto para piyasası, Nisan ayında ise sert fiyat düzeltmelerine sahne oldu.

Söz konusu düşüş trendi, Mayıs ayının ortasına kadar devam etti ve son 24 saatte yerini yükselişe bıraktı. Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi yeniden boğa sezonunun başlangıcına işaret eden “Açgözlülük” bölgesine girdi.

Özellikle 15 Mayıs’ta ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinen açıklanması, enflasyon oranında düşüşü gözler önüne serdi ve küresel piyasalarda coşkuyla karşılandı. Zira enflasyonun düşüşe geçmesi, Fed’in faiz indirimine gidebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Sonuç olarak lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 24 saatte %5,5 oranında değer kazanarak 66.329 doları aştı. Bu süreçte %2,6 oranında değer kazanan ETH de yeniden 3.000 dolar seviyesinin üzerine döndü. Günlük bazda diğer altcoin’ler de de kayda değer yükselişler yaşandı.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %5,7 oranında değer kazanarak 2,514 trilyon dolara ulaştı. Bununla birlikte kripto para piyasasının toplam işlem hacmi de %40 oranında artış yaşayarak 104 milyar dolarla ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Memecoin’ler de son birkaç günde kayda değer kazançlar yaşadı. CoinGecko verileri, memecoin alanının toplam piyasa değerinini son 24 saatte %10,4 oranında artarak 57 milyar doları aştığını gösteriyor.

Boğa Sezonu Başlıyor mu?

Haftalar sonra Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi tekrardan “Açgözlülük” bölgesine giriş yaptı. Bu da piyasada yeni bir boğa koşusunun başlangıcının sinyali olarak yorumlanıyor. Analistlere göre yükseliş trendinin birkaç gün daha devam etmesi halinde piyasada boğa sezonunun başlangıcını tetikleyebilir.

RealVision kurucusu ve CEO’su Raoul Pal, boğa sezonunun başlangıcının bir işareti olarak yorumlanan muz bölgesine yaklaştığını söyledi. Pal’e göre muz bölgesine haftalar içerisinde girilebilir. Pal, bu gelişmeyle birlikte 2025 yılında kripto para piyasasının toplam değerinin dört kat artacağını öngördü.