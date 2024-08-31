Kripto para piyasalarını eylül ayında etkileyebilecek önemli olayları öğrenin.

Bitcoin’in (BTC) liderlik ettiği kripto para piyasaları, zorlu geçen ağustos ayını tamamlamak üzere. En büyük kripto para, ay başında yaşanan düzeltmede 50 bin doların altına geriledi. Ayın büyük kısmını 60 bin dolara tutunmaya çalışmak ile geçiren BTC, bu hafta başında 65 bin doları test etti.

Bu seviyeden reddedilen BTC, haber yayın saati itibarıyla 60 bin doların altında seyrediyor ve burada sıkışıp kalmış durumda. Piyasanın geri kalanı da BTC ile birlikte yatay seyrediyor.

Peki kripto para piyasalarını eylül ayında ne bekliyor? Hangi önemli olaylar yaşanacak?Dalgalanmanın artabileceği tarihler ne?

ÜFE ve TÜFE Yol Gösterecek

ABD’nin ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri 9-13 Eylül haftasında açıklanacak.

Mevcut durumda aylık TÜFE yüzde 0,2, yıllık TÜFE yüzde 2,9 ölçülüyor. ÜFE ise aylık yüzde yüzde 0,3 ve yıllık 2,4 düzeyinde.

TÜFE raporu 11 Eylül Çarşamba, ÜFE raporu da 12 Eylül Perşembe günü yayınlanacak.

Enflasyonun başlıca göstergelerinden olan ÜFE ve TÜFE, Fed tarafından faiz kararlarını alırken değerlendiriliyor.

Kritik FOMC Toplantısı

Fed’in faiz oranlarına karar veren komitesi FOMC, 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak ve tekrar faiz oranlarını değerlendirecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole konuşmasında faiz indirimi vaktinin geldiğini söylemişti. Powell, indirim hızı ve miktarının enflasyon verilerine dayalı olacağını belirtti.

Enflasyon raporlarının bir süredir olumlu geliyor. Dolayısıyla eylül ayındaki FOMC toplantısında bir süredir beklenen faiz indirimi kararı nihayet çıkabilir.

ABD’de faiz oranları mevcut durumda yüzde 5,25-5,50 aralığında. CME FedWatch verilerine göre, piyasa katılımcılarının yüzde 70’i toplantıda 25 baz puan indirim yapılmasını bekliyor. Kalan yüzde 30 ise 50 baz puanlık indirim bekliyor.

Faiz oranlarının düşmesi, piyasada dolaşan para arzını artıracağı ve borçlanmayı kolaylaştırıyor. Böylece kripto ve hisse senetleri gibi riskli varlıklara yatırım için ayrılabilecek para miktarı da artıyor ve fiyatlar yükselme fırsatı buluyor.

CZ Tahliye Oluyor

Binance’in kurucu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, bir süredir ABD’de hapis yatıyor. CZ bu ayın sonunda, 29 Eylül’de tahliye olacak.

ABD’de birçok devlet kuruluşu, Zhao ve Binance’e menkul kıymet yasalarının ihlalinden AML ve CTF önlemlerini uygulamamaya varan çeşitli suçlamalar yöneltti.

İtiraf anlaşması yapan Binance, 4,3 milyar dolar para cezasına çarptırıldı. CZ ise Binance CEO’luğundan istifa etmeyi kabul etti ve dört ay hapis cezası aldı.

Nisan ayında teslim olması gereken Zhao, mayıs sonunda hapse girdi. Dolayısıyla tahliyesi de ağustostan eylüle ertelendi.

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CZ, geçtiğimiz günlerde tahliyesi yaklaşan mahkumların geçiş sürecinde kaldığı RRM Long Beach’e yerleştirildi.