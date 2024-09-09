ABD’nin ekonomik takvimi bu hafta epey yoğun. Fed’in faiz kararı öncesi son enflasyon verileri açıklanacak.

Geçtiğimiz haftanın ekonomik raporları, kripto için tam bir kıyım oldu. Düzeltme hafta sonu bile sürdü.

Bu hafta da enflasyon verileri bakımından yoğun geçecek. ABD’nin istihdam durumuyla ilgili veriler de açıklanacak.

Kobeissi Letter, şöyle açıkladı:

Bu hafta, Fed’in uzun süredir beklenen eylül ayındaki faiz indirimi öncesi son enflasyon verileri açıklanacak.

9-13 Eylül Ekonomik Takvimi

11 Eylül Çarşamba: Ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) raporu çarşamba günü yayınlanacak. TÜFE, enflasyonun iki kilit göstergesinden biri. Ekonomideki fiyat trendlerini yansıtan ve tüketici harcamalarını şekillendiren TÜFE, Fed tarafından faiz politikaları için değerlendiriliyor.

12 Eylül Perşembe: Ağustos ayı üretici fiyat endeksi (ÜFE) raporu perşembe günü açıklanacak. ÜFE, üreticiler ve imalatçıların girdi fiyatlarını ölçüyor. Yani tüketici ürünlerinin üretim maliyetini ölçen ÜFE, bir sonraki ayın TÜFE’si için de ön gösterge görevi görüyor.

Perşembe günü ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Bu rapor, iş gücü piyasasına dair geniş bir bakış açısı sunuyor.

13 Eylül Cuma: Eylül ayı Michigan tüketici hissiyatı ve enflasyon beklentileri raporları cuma günü yayınlanacak. Bu raporlar tüketicilerin ekonomiye güven düzeylerini ve enflasyona dair uzun vadeli beklentilerini aylık olarak ölçüyor.

Geçen haftanın ardından piyasalar, Fed’in faizde 25 veya 50 baz puan indirim yapma ihtimalini değerlendiriyor. TÜFE raporu, bu seçimde muhtemelen önemli bir rol oynayacak.

TÜFE’nin beklenenden zayıf gelmesi, 50 baz puan indirim şansını artırabilir. CME Fed Watch’a göre, 50 baz puan indirim ihtimali şu anda yüzde 31 ölçülüyor.

Bitcoin geçtiğimiz 24 saatte yüzde 1,5 değer kazandı. BTC, yeni haftaya 55 bin doların hemen üzerinde başladı.

En büyük altcoin Ether (ETH) ise 2.300 dolar civarından işlem görüyor.