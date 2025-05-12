Kripto para piyasaları, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleriyle haftaya temkinli bir iyimserlikle başladı.

Her ne kadar resmi bir anlaşma henüz imzalanmamış olsa da yatırımcılar, görüşmelerden çıkacak sonuçları ve ABD’de açıklanacak ekonomik verileri yakından takip ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari öncelik verdiği yaklaşık 20 ülkenin listesi ortaya çıktı. Bu ülkeler arasında Japonya, Güney Kore ve Vietnam gibi önemli Asya ülkeleri bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta faiz oranlarını sabit tutan ABD Merkez Bankası, tarifeler kaynaklı belirsizlikleri gerekçe göstererek ekonomide “bekle-gör” yaklaşımını sürdürdü. Ancak önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon ve tüketici güveni verileri, piyasalarda dalgalanmalara yol açabilir.

Ekonomik Takvimde Öne Çıkan Veriler (12–16 Mayıs)

Nisan ayına ait çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi 14 Mayıs Salı günü açıklanacak. Bu veri, enflasyonun temel göstergelerinden biri olarak tüketici harcamaları ve piyasa beklentileri üzerinde etkisini hissettirecek.

Perşembe günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (PPI) raporu, üretici maliyetlerindeki değişimi göstererek politika yapıcıların kararlarını şekillendiren öncü verilerden biri olacak.

Aynı gün açıklanacak bir diğer önemli veri olan perakende satışlar, tüketici harcamalarındaki eğilimi ve genel ekonomik aktiviteyi yansıtıyor.

17 Mayıs Cuma günü açıklanacak Michigan Tüketici Güven Endeksi ve enflasyon beklentileri raporu, Amerikalı tüketicilerin ekonomiye ve enflasyona dair beklentilerini ortaya koyacak.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ile yapılan ticaret görüşmelerinde “önemli ilerleme” kaydedildiğini belirterek “Yarın detayları paylaşacağız, ancak görüşmeler oldukça verimli geçti.” dedi.

Key Events This Week: 1. April CPI Inflation data – Tuesday 2. OPEC Monthly Report – Wednesday 3. April PPI Inflation data – Thursday 4. April Retail Sales data – Thursday 5. Fed Chair Powell Speaks – Thursday 6. MI Consumer Sentiment data – Friday Markets also await the… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) May 11, 2025

Kripto Piyasalarında Son Durum

Pazartesi sabahı Asya tarafında, kripto piyasasının toplam değeri 3,45 trilyon dolara gerilese de hâlâ son ayların en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor.

Bitcoin, pazar günü 105 bin dolara yaklaşırken pazartesi sabahı itibarıyla 104 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviye, tüm zamanların en yüksek fiyatının yalnızca yüzde 4,4 altında konumlanıyor. Lider kripto para, son 7 günde yüzde 11 değer kazandı. Ancak analistler, kısa vadede yatay seyir bekliyor.

Ethereum ise son 1 haftada yüzde 40’tan fazla yükselerek dikkat çekti. 11 Mayıs’ta 2 bin 600 dolara dayanan ETH, şu anda 2 bin 525 dolar civarında işlem görüyor.

Altcoin piyasasında da hafta sonu yükselişler yaşandı. Ancak yeni haftayla birlikte ivme bir miktar zayıfladı.