ABD’de ekonomi takvimi yoğun geçecek. Kripto piyasalarında son dönemde yaşanan gerilemenin ardından gözler bu hafta açıklanacak ekonomik verilere çevrildi.

İstihdam raporları, Fed Başkanı’nın konuşması ve ticaret savaşları gibi unsurlar, piyasalar üzerinde belirleyici rol oynayabilir.

ABD ile Çin arasında artan ticaret gerilimi de kripto varlıkları baskılamaya devam ediyor. Pekin yönetimi, “ABD kendi yolunda ısrar ederse, çıkarlarımızı korumak için güçlü adımlar atarız” mesajını verirken, ABD Hazine Bakanı Bessent hafta sonunda Çin’in ticaret anlaşması kapsamında göndermeyi taahhüt ettiği bazı ürünleri hâlâ göndermediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta kripto piyasalarından toplam 130 milyar dolar silindi. Oynaklık sürerken, bu hafta açıklanacak veriler yeni bir yön tayininde etkili olabilir.

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Ekonomik Takvimde Öne Çıkan Başlıklar (2-6 Haziran)

Hafta, pazartesi günü Mayıs ayına ait S&P Global İmalat PMI verisiyle başlayacak. ABD ekonomisinin üretim gücünü yansıtan bu veri, büyüme sinyalleri açısından önemli görülüyor.

Aynı gün Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma da piyasalar tarafından dikkatle izlenecek. Powell’ın enflasyon ve para politikası mesajları, yatırımcılar için yön gösterici olabilir.

Key Events This Week: 1. May ISM Manufacturing PMI data – Monday 2. Fed Chair Powell Speaks – Monday 3. April JOLTS Job Openings data – Tuesday 4. May ADP Nonfarm Employment data – Wednesday 5. Initial Jobless Claims data – Thursday 6. May Jobs Report data – Friday It's a… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 1, 2025

Salı günü Nisan ayı açık iş pozisyonları (JOLTS) açıklanacak. Çarşamba ise özel sektör istihdamını gösteren ADP raporu ile birlikte hizmet sektörüne dair S&P Global PMI verisi yayımlanacak.

Perşembe günü ilk işsizlik başvuruları açıklanırken, haftanın en önemli verisi cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu olacak.

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Kripto Piyasalarında Dalgalı Seyir Sürüyor

Yeni haftaya Asya piyasalarında başlayan kripto varlıklar, toplamda 3.4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyor. Geçen haftaki düşüşlerin ardından bazı coin’lerde sınırlı toparlanmalar yaşandı.

Bitcoin, pazar günü 104 bin doların altına geriledikten sonra pazartesi sabahı Asya işlemlerinde 105 bin 800 dolara kadar yükseldi. Ancak bu seviyede satış baskısıyla karşılaştı.

Ethereum, 2 bin 500 dolar seviyesini yeniden test etti ancak dirençle karşılaşarak sınırlı bir geri çekilme yaşadı. ETH son üç haftadır dar bir fiyat aralığında işlem görüyor.

Altcoin piyasasında karışık bir tablo dikkat çekiyor. Solana, Tron, Hyperliquid ve Sui hafif yükselişler kaydederken, Bitcoin Cash ve Leo gerileyen coin’ler arasında yer aldı.