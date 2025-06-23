Kripto para piyasaları yeni haftaya sert dalgalanmayla başladı. Bitcoin, 6 haftanın ardından ilk kez 100 bin dolar seviyesinin altını gördü. Jeopolitik gerilimler ve yoğun ekonomik veri takvimi, kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Jeopolitik Gerilimler Piyasaları Baskılıyor

Bitcoin, Pazar gecesi yaşanan düşüşle, 8 Mayıs’tan bu yana ilk kez altı haneli fiyat seviyesinin altına geriledi. ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısı, gerilimi tırmandırırken; İran’dan gelen “Hürmüz Boğazı’nı kapatırız” tehdidi, küresel enerji piyasasında tedirginliğe yol açtı. Rusya’nın İran’a nükleer silah sağlayabilecek ülkeler olduğunu iddia etmesiyle tansiyon iyice yükseldi.

This market has all your answers: Over the last 72 hours, the US bombed Iranian nuclear sites, Russia said countries are ready to supply Iran with nukes, and Iran's parliament voted to close the Strait of Hormuz. Yet, stock market futures are down a mere -0.5% at the open and… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 22, 2025

Ekonomik Takvim Yoğun

23-27 Haziran haftasında açıklanacak veriler, yatırımcıların odağında olacak. Pazartesi günü S&P Global’in imalat ve hizmet PMI verilerinin öncü sonuçları yayımlanacak. Salı günü konut satışları ve tüketici güven endeksi açıklanırken, Fed Başkanı Jerome Powell da Kongre’de ekonomik görünüme dair değerlendirmelerde bulunacak.

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Perşembe günü birinci çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verisi paylaşılacak. Haftanın en dikkat çeken verisi ise cuma günü açıklanacak olan Mayıs ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi olacak. Fed’in enflasyon değerlendirmelerinde önem verdiği bu veri, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Key Events This Week: 1. Markets React to US Strikes on Iran – Monday 2. May Existing Home Sales data – Tuesday 3. June CB Consumer Confidence data – Tuesday 4. Fed Chair Powell Speaks – Tuesday & Wednesday 5. US Q1 2025 GDP data – Thursday 6. May PCE Inflation data- Friday… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 22, 2025

Bitcoin ve Ethereum Sert Düştü

Hafta sonundaki gelişmeler dijital varlıkların toplam piyasa değerini yüzde 4 düşürerek 3,15 trilyon dolara çekti. Ancak Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte sınırlı bir toparlanma görüldü.

Bitcoin, kısa süreliğine 98 bin 500 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 101 bin dolar seviyesine çıktı. Ethereum ise yüzde 7’den fazla değer kaybederek 2 bin 135 dolara indi. Bu, Ethereum’un 2 bin dolar üzerindeki seyrine başladığı mayıs başından bu yana en düşük seviyesiydi. Sabah saatlerinde ETH fiyatı 2 bin 240 dolar civarına toparlandı.

Altcoin piyasası genel olarak kırmızıya dönerken, yalnızca Hyperliquid pozitif seyir gösterdi.