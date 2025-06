Kripto para piyasaları yeni haftaya sert dalgalanmayla başladı. Bitcoin, 6 haftanın ardından ilk kez 100 bin dolar seviyesinin altını gördü. Jeopolitik gerilimler ve yoğun ekonomik veri takvimi, kripto varlıklar üzerinde baskı oluşturuyor.

Bitcoin, Pazar gecesi yaşanan düşüşle, 8 Mayıs’tan bu yana ilk kez altı haneli fiyat seviyesinin altına geriledi. ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısı, gerilimi tırmandırırken; İran’dan gelen “Hürmüz Boğazı’nı kapatırız” tehdidi, küresel enerji piyasasında tedirginliğe yol açtı. Rusya’nın İran’a nükleer silah sağlayabilecek ülkeler olduğunu iddia etmesiyle tansiyon iyice yükseldi.

This market has all your answers:

Over the last 72 hours, the US bombed Iranian nuclear sites, Russia said countries are ready to supply Iran with nukes, and Iran's parliament voted to close the Strait of Hormuz.

Yet, stock market futures are down a mere -0.5% at the open and…

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) June 22, 2025