Cuma günü kripto para piyasaları, toplam değeri 3,8 milyar doları bulan Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesiyle karşı karşıya kalıyor. Spot piyasalar ise şimdiden sert satışlarla sarsıldı.

6 Haziran’da 30 bin 700 adet Bitcoin opsiyon sözleşmesinin süresi doluyor. Yaklaşık 3,2 milyar dolar büyüklüğündeki bu kontratlar, geçen haftaki ay sonu vadesine göre daha küçük olduğu için fiyatlar üzerinde daha sınırlı etki yaratması bekleniyor. Ancak son 12 saatte piyasa değerinden 150 milyar doların silinmiş olması, genel yönün aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.

Sözleşmelerin put/call oranı yüzde 76 ile yükseliş yönlü pozisyonların hafif üstünlüğüne işaret ediyor. Maksimum acı noktası 105 bin dolar olarak belirlenmiş durumda, yani mevcut fiyatın yaklaşık 2 bin dolar üzerinde yer alıyor. Bu seviye, yatırımcıların en fazla zararı göreceği nokta olarak kabul ediliyor.

Açık pozisyon büyüklüğüne bakıldığında, 115 bin dolar seviyesinde 1,7 milyar dolarlık kontrat bulunduğu görülüyor. Ayrıca 140 bin dolar fiyat seviyesinde de 1,6 milyar dolarlık sözleşme ile yukarı yönlü beklentisini sürdüren yatırımcılar dikkat çekiyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

At 08:00 UTC Friday, over $3.8B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.21B notional | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $105K$ETH: $624M notional | Put/Call: 0.69 | Max Pain: $2,600

Calls dominate up the curve. What do you expect to… pic.twitter.com/qipjSBR43l

