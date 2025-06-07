Cuma günü kripto para piyasaları, toplam değeri 3,8 milyar doları bulan Bitcoin ve Ethereum opsiyonlarının vadesiyle karşı karşıya kalıyor. Spot piyasalar ise şimdiden sert satışlarla sarsıldı.

Bitcoin’de 3,2 Milyar Dolarlık Vade Günü

6 Haziran’da 30 bin 700 adet Bitcoin opsiyon sözleşmesinin süresi doluyor. Yaklaşık 3,2 milyar dolar büyüklüğündeki bu kontratlar, geçen haftaki ay sonu vadesine göre daha küçük olduğu için fiyatlar üzerinde daha sınırlı etki yaratması bekleniyor. Ancak son 12 saatte piyasa değerinden 150 milyar doların silinmiş olması, genel yönün aşağı yönlü olduğunu gösteriyor.

Sözleşmelerin put/call oranı yüzde 76 ile yükseliş yönlü pozisyonların hafif üstünlüğüne işaret ediyor. Maksimum acı noktası 105 bin dolar olarak belirlenmiş durumda, yani mevcut fiyatın yaklaşık 2 bin dolar üzerinde yer alıyor. Bu seviye, yatırımcıların en fazla zararı göreceği nokta olarak kabul ediliyor.

Açık pozisyon büyüklüğüne bakıldığında, 115 bin dolar seviyesinde 1,7 milyar dolarlık kontrat bulunduğu görülüyor. Ayrıca 140 bin dolar fiyat seviyesinde de 1,6 milyar dolarlık sözleşme ile yukarı yönlü beklentisini sürdüren yatırımcılar dikkat çekiyor.

🚨 Options Expiry Alert 🚨 At 08:00 UTC Friday, over $3.8B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.21B notional | Put/Call: 0.76 | Max Pain: $105K$ETH: $624M notional | Put/Call: 0.69 | Max Pain: $2,600 Calls dominate up the curve. What do you expect to… pic.twitter.com/qipjSBR43l — Deribit (@DeribitOfficial) June 5, 2025

Piyasa Algısı Düşüş Yönünde

Kripto türev platformu Greeks Live’a göre yatırımcıların çoğu, Bitcoin’deki son toparlanmaya rağmen düzeltmenin süreceğini düşünüyor. Analistler, 105.000 ila 109 bin dolar aralığının güçlü bir direnç oluşturduğuna ve volatilitenin düşük seyrinin opsiyon yatırımcılarını zorladığına dikkat çekti.

7 Haziran vadeli kısa pozisyonlar, özellikle 108.000 ila 109 bin dolar bandında yoğunlaşıyor. Yatırımcılar, bu seviyenin aşılamayacağı beklentisiyle yeni pozisyonlar açıyor. Çoğu, mevcut fiyatlardan alıma yönelmekten kaçınırken, daha derin bir düşüş bekleyenlerin sayısı da az değil.

Ethereum’da da 241 Bin Sözleşme Vade Dolumunda

Bitcoin dışında Ethereum tarafında da 241 bin sözleşme vadesini dolduruyor. Toplam büyüklük 624 milyon dolar. Maksimum acı noktası 2.600 dolar olarak hesaplanırken, put/call oranı yüzde 69 seviyesinde konumlanıyor. Ethereum yatırımcıları da ağırlıklı olarak yükseliş yönlü pozisyonlarını koruyor.

Cuma günü gerçekleşecek toplam kripto opsiyon vadesiyle birlikte piyasadaki toplam kontrat büyüklüğü yaklaşık 3,8 milyar dolara ulaşıyor.

Sert Düzeltme Sürüyor

Piyasa genelinde günlük kayıp yüzde 5,5’i buldu. Toplam piyasa değeri 3,3 trilyon dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyesine indi.

Bitcoin, yüzde 2,7’lik düşüşle 101 bin dolara kadar geriledi. Asya piyasasında hafif toparlanma görülse de zirveden bu yana değer kaybı yüzde 9’a yaklaştı.

Ethereum ise 2 bin 600 dolar seviyesinden yüzde 7’lik düşüşle 2 bin 400 dolara çekildi. Altcoinlerde kayıplar daha derin: Dogecoin, Sui ve Shiba Inu gibi popüler token’lar, sert satışlardan daha fazla etkilendi.