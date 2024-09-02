ABD’nin bu haftaki ekonomik takvimi kilit raporları içeriyor. Özellikle iş gücü ve istihdam alanında önemli veriler yayınlanacak.

Teknoloji sektöründen ayrışan kripto paralar, hisseler yükselirken düşmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan raporlar toz pembe bir tablo çizdi. Ekonominin güçlü olduğunu, tüketicilerin harcama yapabildiğini ve enflasyonun düştüğünü ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası (Fed) da bu veriler ışığında faiz indirmeye karar verdi. İndirimin bu ay içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2-6 Eylül Ekonomik Haftası

2 Eylül Pazartesi: ABD’de bugün İşçi Bayramı olarak kutlandığından dolayı tatil ve piyasalar kapalı olacak.

3 Eylül Salı: ISM İmalat PMI raporları salı günü yayınlanacak. İmalat sektöründeki çalışma koşullarını yansıtan bu raporlar, genel ekonomik koşulları da değerlendiriyor.

4 Eylül Çarşamba ve 5 Eylül Perşembe: Bu günlerde İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) ve İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları raporları yayınlanacak. Bu raporlar oluşturulan yeni istihdam olanakları ve geçtiğimiz ay aktif olarak iş arayan kişi sayısına ışık tutuyor.

6 Eylül Cuma: Tarım Dışı İstihdam gibi iş gücü piyasasına dair daha fazla rapor cuma günü gelecek. Fed, faiz kararlarında istihdam verilerini de değerlendiriyor.

Key Events This Week: 1. Markets Closed For Labor Day – Monday 2. August ISM Manufacturing PMI data – Tuesday 3. July JOLTs Job Openings data – Wednesday 4. August ADP Nonfarm Employment data – Thursday 5. Initial Jobless Claims data – Thursday 6. August Jobs Report -… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 1, 2024

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın iş gücü piyasasında daha fazla zayıflama görmek istemediğini söylemişti. Raporlarda böyle bir güçsüzlüğün görülmesi, 50 baz puan faiz indirimi yapılma olasılığını artırabilir. Ekonomist Lottie Gosling, şöyle açıkladı:

Powell, eylül ayında 50 baz puan indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda açık kapı bıraktı. Ancak iş gücü piyasasının bozulmaya devam etmesi, daha agresif bir faiz indirimini gerekli kılabilir.

Kripto piyasalarına da güçsüzlük hakim. 60 bin dolara yaklaşamayan Bitcoin (BTC), haber yayın saati itibarıyla 58.230 dolardan işlem görüyor. Ether (ETH) ise 2.510 dolarda seyrediyor.