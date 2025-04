Kredi kartı devi Mastercard, kripto para sektörüne yönelik çalışmalarını genişleterek sabit coin (stablecoin) ödemelerini mümkün kılan yeni sistemini tanıttı. Şirket, 28 Nisan’da OKX kripto para borsası ve Kanada merkezli ödeme sağlayıcısı Nuvei ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, cüzdanlarında bulunan sabit coin’lerle Mastercard kabul eden 150 milyondan fazla noktada doğrudan harcama yapabilecek. İşletmeler ise Circle’ın USDC sabit coin’i ile ödeme alabilecek. Mastercard, bu teknolojinin “küresel ölçekte uçtan uca sabit coin kabulü ve ödeme altyapısı” sunduğunu belirtti.

Şirketin entegre sistemi, MetaMask, Kraken, Gemini, Bybit, Crypto.com ve Binance gibi önemli kripto platformlarıyla olan iş birliklerini de kapsıyor.

Today, we announced our end-to-end capabilities to support stablecoins, ensuring payments can be made or received using them – anytime, anywhere. Alongside proven leaders across Web3, finance and fintech, we’re empowering consumers and businesses to use stablecoins as easily as… pic.twitter.com/6uSpMlNK9z

— Mastercard News (@MastercardNews) April 28, 2025