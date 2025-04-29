Kredi kartı devi Mastercard, kripto para sektörüne yönelik çalışmalarını genişleterek sabit coin (stablecoin) ödemelerini mümkün kılan yeni sistemini tanıttı. Şirket, 28 Nisan’da OKX kripto para borsası ve Kanada merkezli ödeme sağlayıcısı Nuvei ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, cüzdanlarında bulunan sabit coin’lerle Mastercard kabul eden 150 milyondan fazla noktada doğrudan harcama yapabilecek. İşletmeler ise Circle’ın USDC sabit coin’i ile ödeme alabilecek. Mastercard, bu teknolojinin “küresel ölçekte uçtan uca sabit coin kabulü ve ödeme altyapısı” sunduğunu belirtti.

Şirketin entegre sistemi, MetaMask, Kraken, Gemini, Bybit, Crypto.com ve Binance gibi önemli kripto platformlarıyla olan iş birliklerini de kapsıyor.

Today, we announced our end-to-end capabilities to support stablecoins, ensuring payments can be made or received using them – anytime, anywhere. Alongside proven leaders across Web3, finance and fintech, we’re empowering consumers and businesses to use stablecoins as easily as… pic.twitter.com/6uSpMlNK9z — Mastercard News (@MastercardNews) April 28, 2025

Mastercard sistemin temelinde, artan küresel regülasyon netliğinin yer aldığını ifade etti. Ödemeler, Mastercard’ın “Çoklu Token Ağı” (MTN) aracılığıyla gerçek zamanlı gerçekleştirilecek. JPMorgan ve Standard Chartered gibi büyük finans kurumları da bu ağa entegre olmuş durumda.

Mastercard Ürün Sorumlusu Jorn Lambert, sabit coin ödemelerinin hem kullanıcılar hem de işletmeler için kolaylaştırılması gerektiğini vurgularken, bu sistemin dijital finansın potansiyelini açığa çıkarmada önemli rol oynayacağını söyledi.

OKX Pazarlama Sorumlusu Haider Rafique ise Mastercard iş birliğiyle piyasaya sundukları OKX Kart’ın dijital finansı günlük yaşamın bir parçası haline getirme hedeflerinin yansıması olduğunu belirtti. Öte yandan Mastercard, Eylül 2024’te Avrupa’da kendi cüzdanını yöneten kullanıcılar için ilk kripto ödeme kartını piyasaya sürmüştü.

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MetaMask’tan Yeni Kart: Metal Payment Card

Aynı gün, kripto cüzdanı MetaMask da CompoSecure ve Baanx iş birliğiyle “Metal Payment Card” adını verdiği yeni ödeme kartını duyurdu. Mastercard altyapısı ile çalışan kart, kullanıcıların kendi kontrolündeki MetaMask cüzdanlarından doğrudan harcama yapmasına imkân tanıyor. Kartın kullanılabilmesi için bakiye yükleme veya kripto parayı itibari paraya çevirme zorunluluğu bulunmuyor.

İşlemler Ethereum destekli Linea ağı üzerinden gerçekleşiyor ve akıllı sözleşmelerle 5 saniyeden kısa sürede onaylanıyor.

MetaMask Ürün Müdürü Ale Machado, kartın kripto kullanıcılarını geleneksel finans sistemine entegre ettiğini belirterek, “Artık kullanıcılar kontrol ve güvenlikten ödün vermeden blockchain ile gerçek dünya arasında köprü kurabiliyor” dedi.

Kart şu an sınırlı sayıda ülkede erişime açık ve ön sipariş listesi üzerinden başvuru alınmaya devam ediyor.