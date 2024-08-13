ABD’nin ekonomik takvimi bu hafta epey yoğun. Kilit öneme sahip çok sayıda enflasyon raporu yayınlanacak.

Kripto piyasaları geçtiğimiz hafta yaşanan düzeltmenin ardından bir miktar toparlanmıştı. Ancak piyasalar yeniden düşmeye başladı.

ABD’nin bu haftaki ekonomik takvimine göre, Fed’in para politikasını etkileyebilecek enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyon raporları, kripto para piyasaları ve borsalar için büyük önem arz ediyor.

12-16 Ağustos Ekonomik Takvimi

13 Ağustos Salı: ABD’nin temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporu salı günü yayınlanacak. ÜFE, üretici ve imalatçıların girdi fiyatlarını yansıtıyor ve tüketici ürünlerini üretmenin maliyetini hesaplıyor. ÜFE, perakende fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Enflasyon baskısının öncü göstergesi olan ÜFE, bir sonraki ay gelecek TÜFE’ye dair de fikir veriyor.

14 Ağustos Çarşamba: Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporu, ÜFE’den bir gün sonra açıklanacak. TÜFE, enflasyonun mevcut durumuna dair daha geniş çaplı bir bakış açısı sunuyor. Analistler yıllık yüzde 3 olan TÜFE’nin yıllık bazda aynı kalmasını bekliyor. Aylık bazda ise yüzde 0,2 artış öngörülüyor. Wells Fargo’nun kıdemli ekonomisti Sarah House, bu hafta açıklanacak veriler ile enflasyon baskısının azaldığının anlaşılmasını bekliyor.

15 Ağustos Perşembe: Temmuz ayı perakende satış verileri perşembe günü duyurulacak. Bu rapor, ABD ekonomisi ve tüketici harcamalarının azalıp azalmadığı konusunda fikir sunacak.

Bank of America’dan Michael Gapen, ekonomik takvimi şöyle yorumladı:

“Veriler beklediğimiz gibi gelirse, piyasanın bu yıl önceden beklenenden daha az faiz indirimi yapılmasını fiyatlayacağını düşünüyoruz. Eylül ayında büyük bir indirim yapılma ihtimali de azalacak.”

Bitcoin son 24 saatte yüzde 1,15 değer kaybetti ve 60 bin doların altına geriledi. Ether ise 2.670 dolardan işlem görüyor.