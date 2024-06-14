Kripto paraları da kapsayan vergi paketinin, bayram tatili sonrasında TBMM’ye sunulması bekleniyor.

Bloomberg’ün haberine göre hükümet, bayram tatil sonrasında 226 milyar TL’lik ek gelir sağlayacak veri paketini meclise sunacak. Söz konusu çalışmanın Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine karşılık gelen ek gelir yaratacağı tahmin ediliyor.

Bloomberg’ün vergi çalışması hakkında bilgi sahibi olan yetkililere dayandırdığı habere göre, şu anda taslak aşamasında olan çalışmayla ilgili son düzenlemeler 11 Haziran Salı günü Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

TBMM’de onaylanırsa, 1999 yılındaki iki deprem sonrası hayata geçirilen vergi düzenlemesinden sonra hayata geçirilecek en kapsamlı mali revizyonlardan bir olacak.

13 Haziran’da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hisse senetlerine yönelik vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere ertelendiğini açıklamıştı.

Kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin detaylar belli oldu. Taslak vergi çalışmasında, kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin iki farklı formül öneriliyor. İlk formül, kripto alım-satım işlemlerinden on binde 3 oranında bir işlem vergisi uygulanmasını içeriyor. İkinci formül ise, kripto alım-satım işlemlerinden elde edilen gelir üzerinden gelir vergisi alınmasını öngörüyor.

Kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi durumunda, yıllık vergi getirisinin 3,7 milyar TL olacağı tahmin ediliyor. Bu düzenlemenin, kripto varlık piyasasında önemli bir etki yaratması bekleniyor.