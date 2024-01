Kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesinin derinleşmesiyle Bitcoin (BTC), 2023 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 40.000 doların altına geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23 Ocak Salı günü 39.000 doların altına gerileyerek Aralık ayından bu yana kaydettiği en düşük seviyeyi kaydetti.

Son 24 saatlik zaman diliminde %4,8’e varan oranda değer kaybı yaşayan lider kripto para birimi, fiyat düzeltmesine devam ediyor. Yaşanan son düşüşlerle birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı 11 Ocak’ta yükseldiği 49.000 dolar seviyesinden yaklaşık %20 oranında değer kaybetti. Analistler ve uzmanlar, Bitcoin’deki fiyat düzeltmesinin devam edeceğini ve BTC fiyatının %30’luk yeni bir düşüş daha yaşayarak 34.000 doların altına gerileyebileceğini öngörüyor.

Zincir üstü analitik platformu CoinGlass’ın 23 Ocak’ta yayınladığı Bitcoin tasfiye ısı haritası 34.000 dolar seviyesine işaret ediyor. CoinGlass ayrıca son 24 saatlik zaman diliminde 225 milyon dolarlık likidasyon gerçekleştiğini ve bunların büyük bir çoğunluğunu Bitcoin ve Ethereum long pozisyonların oluşturduğunu bildirdi.

Grayscale’ın Bitcoin Trust fonunda hala 550.000’i aşkın BTC bulunduğunu belirten CoinGlass, “Grayscale piyasayı düşürmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Grayscale continues to dump the market.

CC15Capital verilerine göre spot ETF’lerin piyasaya sürüldüğü 11 Ocak’tan bu yana ETF ihraççıları net 27.717 BTC satın aldı. Bu da Grayscale’ın GBTC ETF’inden gerçekleşen çıkışlara rağmen 1,1 milyar dolara denk geliyor.

UPDATE

GBTC just announced 15K #BTC outflows.

Down to 552K #BTC holdings.

Total ETF flows have been negative last two trading days.

Follow our ETF Tracker for live updates. pic.twitter.com/og47IwSe9i

— Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) January 23, 2024