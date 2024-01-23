Kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesinin derinleşmesiyle Bitcoin (BTC), 2023 yılının Aralık ayından bu yana ilk kez 40.000 doların altına geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23 Ocak Salı günü 39.000 doların altına gerileyerek Aralık ayından bu yana kaydettiği en düşük seviyeyi kaydetti.

Son 24 saatlik zaman diliminde %4,8’e varan oranda değer kaybı yaşayan lider kripto para birimi, fiyat düzeltmesine devam ediyor. Yaşanan son düşüşlerle birlikte Bitcoin (BTC) fiyatı 11 Ocak’ta yükseldiği 49.000 dolar seviyesinden yaklaşık %20 oranında değer kaybetti. Analistler ve uzmanlar, Bitcoin’deki fiyat düzeltmesinin devam edeceğini ve BTC fiyatının %30’luk yeni bir düşüş daha yaşayarak 34.000 doların altına gerileyebileceğini öngörüyor.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Zincir üstü analitik platformu CoinGlass’ın 23 Ocak’ta yayınladığı Bitcoin tasfiye ısı haritası 34.000 dolar seviyesine işaret ediyor. CoinGlass ayrıca son 24 saatlik zaman diliminde 225 milyon dolarlık likidasyon gerçekleştiğini ve bunların büyük bir çoğunluğunu Bitcoin ve Ethereum long pozisyonların oluşturduğunu bildirdi.

Grayscale’ın Bitcoin Trust fonunda hala 550.000’i aşkın BTC bulunduğunu belirten CoinGlass, “Grayscale piyasayı düşürmeye devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

#Bitcoin liquidation heatmap (3 month) Heatmap brighter liquidity cluster at $34005. Grayscale continues to dump the market. Total Bitcoin in Trust 552.68K 1d Change -14.29K

7d Change -39.42K 👉https://t.co/Nu9kTJMzy2https://t.co/Blt2gsNRBx pic.twitter.com/pj2MvBGKo2 — CoinGlass (@coinglass_com) January 23, 2024

CC15Capital verilerine göre spot ETF’lerin piyasaya sürüldüğü 11 Ocak’tan bu yana ETF ihraççıları net 27.717 BTC satın aldı. Bu da Grayscale’ın GBTC ETF’inden gerçekleşen çıkışlara rağmen 1,1 milyar dolara denk geliyor.

UPDATE

GBTC just announced 15K #BTC outflows. Down to 552K #BTC holdings. Total ETF flows have been negative last two trading days. Follow our ETF Tracker for live updates. pic.twitter.com/og47IwSe9i — Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) January 23, 2024

Tether ve VanEck stratejisti Gabor Gurbacs, spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilginin, FTX tarafından yapılan GBTC satışlarını absorbe ettiğini iddia etti. Bu nedenle FTX’in GBTC satışlarının düşünüldüğü kadar da kötü olmadığını belirten Gabor Gurbacs şunları kaydetti:

Bitcoin zayıf ellerden güçlü ellere doğru akıyor. İyi ki ETF’ler onaylanmış. Bu, oyunu değiştiriyor ve aşağı yönlü fiyat dalgalanmalarını dizginliyor.

Bir diğer kripto para analitik platformu Santiment ise 23 Ocak’ta yaptığı paylaşımda “Pazartesi günü kripto para sektörünün büyük bir kısmı için kan banyosu oldu.” ifadelerini kullandı. Santiment, ETF’lerin onaylanmasından bir hafta öncesine kıyasla BTC yönelik tartışmaların %35, ETH’ye yönelik tartışmaların ise %21 oranında azaldığına dikkat çekti.

FUD olaya dahil olmaya başlıyor, FUD zirveye ulaştığında güzel kâr fırsatları yaratacaktır.

Piyasada Son Durum Ne?

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatlik zaman diliminde %4,68 oranında azalarak 1,65 trilyon dolara geriledi. CoinMarketCapverilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri 1,53 trilyon dolar seviyesinde.

Bitcoin (BTC) fiyatı 40.000 doların altına geriledi. Altcoin’lerde de durum oldukça benzer. Aralarında ETH, SOL, AVAX, TRX, DOT, TON ve ICP’nin de yer aldığı birçok kripto para birimi %7’nin üzerinde değer kayıpları yaşadı.